Wandeldrift door corona: horecaondernemers Orvelte profiteren ervan

Horecaondernemers profiteren daar een beetje van: "Elke euro is mooi meegenomen", vertelt Mirjam Schokker van De Schenkerij in Orvelte.

Poffertjeskraam

Schokker is één van de ondernemers in het museumdorp die buiten een kraampje heeft neergezet om toch nog wat omzet te draaien met de verkoop van bijvoorbeeld coffee to go. Jaren geleden kocht ze een poffertjeskraam van een pannenkoekenrestaurant, maar vervolgens stond het houten ding in de opslag.

"Maar toen moesten we op 15 maart dicht, dus besloten we om hem aan de voorkant van het pand te zetten", aldus Schokker. Toen de eerste lockdown achter de rug was, zei ze hardop dat ze dit nooit meer wilde. Maar nood breekt wet en dus haalde ze de kraam tijdens de tweede lockdown weer van stal.

De drukte blijft

Onder het mom van 'alle kleine beetjes helpen' is Schokker tevreden met haar coronakraampje: "En het mooie is ook dat onze mensen om de dag komen werken. Dus je houdt zo toch een beetje binding met elkaar."

Ook in deze coronatijd blijft het druk in het dorp. Schokker: "Orvelte ligt midden in Drenthe. Vanuit Assen, Emmen en Hoogeveen, alle fietsroutes lopen hier doorheen. Je komt niet om Orvelte heen."

(Verhaal gaat verder onder de video)

"We krijgen gelukkig steun van het Rijk", antwoordt Schokker op de vraag of het kraampje een verloren jaar een beetje goedmaakt. "Maar dit maakt ook absoluut wat goed. Het geeft ook een goed gevoel dat je zelf ook nog probeert om als ondernemer zoveel mogelijk te doen."

'Dubbel gevoel'

Toch voelt die drukte bij de kraampjes voor sommige bezoekers ook wel wat vreemd aan. Want hoe coronaproof is het om met verschillende mensen bij een kraampje te staan? "Ja, je krijgt er ook wel een soort ongemakkelijk gevoel van", vertelt een wandelaar.

"Maar ja, het is wel dubbel, want wij staan hier zelf ook natuurlijk", vervolgt ze lachend. "Nou goed, de chocomelk zal in ieder geval goed smaken." En dat dubbele gevoel hebben meerdere wandelaars. Al komen ze ook vaak tot dezelfde conclusie: je moet er toch echt even uit en iets doen. En een warme drank met iets lekkers erbij kunnen veel mensen nu eenmaal niet weerstaan.