Flexdokters in Assen beste medicijn voor mensen met druk leven

Geen flying dokters, maar flexdokters strijken neer in Kloosterveen in Assen. De huisartsen Freek Fickweiler en Jan Pieter Kiers dokteren vooral digitaal. Afspraken maken kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. Patiënten bepalen dan zelf het tijdstip. En ze krijgen altijd één van beide dokters zelf te spreken. Doktersassistenten zijn er niet en wachttijden evenmin.

Het fenomeen flexdokter lijkt het beste medicijn voor mensen met een druk leven. En zeker met de huidige coronacrisis, waarbij patiënten liever de wachtkamer mijden, is het een uitkomst. "Je merkt toch dat mensen in coronatijd minder snel met klachten naar de praktijk durven te komen. Uit vrees voor besmettingsgevaar", zegt Fickweiler.

Voordelen

De flexdokter heeft allerlei voordelen volgens het duo dat per 1 maart via de nieuwe werkwijze aan de slag gaat in Kloosterveen. Lange tijd aan de telefoon hangen, omdat er nog twee wachtenden voor je zijn, blijft je voortaan bespaard. Patiënten kiezen het door hun gewenste tijdstip om de dokter via chat, videobellen of telefoon te spreken. En indien nodig, wordt een fysiek bezoek ingepland.

De flexdokter past beter bij de jongere generatie, je bent al gewend heel veel digitaal te regelen" Freek Fickweiler - Huisarts en flexdokter

Volgens het duo Fickweiler en Kiers, dat elkaar van de doktersopleiding in Groningen kent en daarna bevriend is gebleven, past het concept flexdokter bij de moderne tijd. "Het past beter bij de jongere generatie. Ik zit zelf ook in de jonge gezinnen-fase, met allerlei drukte, en je bent al gewend heel veel digitaal te regelen."

1001 dingen te doen

Daar spelen de flexdokters op in. "Mensen hebben vaak duizend-en-één dingen te doen in een week. En heel veel zaken in ons leven zijn al efficiënt geregeld, via mail of online. Bankzaken, verzekeringen, de verwarming thuis aanzetten, of de beveiliging van het huis. Maar binnen de huisartsenpraktijken is nog onvoldoende ingespeeld op al die digitale mogelijkheden."

Volgens het tweetal is de tijd er nu echt rijp voor om vooral digitaal te dokteren. "En corona heeft dat proces nog eens extra versneld", vindt Fickweiler. De aanname dat de huisarts op deze manier misschien onbereikbaar wordt voor ouderen, is volgens hem onterecht. "Ook zeventigplussers kunnen zich prima redden met videobellen. Dat doen ze sinds coronatijd al druk met kinderen en kleinkinderen."

Bovendien waren elders in het land proeven met de flexdokter. En die wezen volgens Fickweiler ook al uit dat de oudere doelgroep zich prima digitaal redt en dus ook kan videobellen met de huisarts. "Het scheelt een hoop tijd, je kunt prima even een plekje laten zien in beeld. En het hoeft niet per se met beeld, het kan ook gewoon via de chat, met een gestuurde foto, of telefonisch. Maar met een videogesprek zie je elkaar ook nog even."

Digitale dorpsdokter was er al

De praktijk met flexdokters in Assen is de eerste in een stedelijk gebied in Drenthe. Barger-Compascuum kent sinds vorig jaar de digitale dorpsdokter, opgezet door Huisartsenzorg Drenthe. Daar dreigde een gat te vallen, omdat de plaatselijke huisarts er na jaren mee stopte. De digitale dokter bracht redding, al was het uit nood geboren.

Er zijn meer krimpgebieden waar de flexdokter straks de oplossing wordt" Freek Fickweiler - Huisarts en flexdokter

"De keuze was niks of iets nieuws, dan kies je natuurlijk voor dat laatste", zegt Fickweiler. "Maar ik voorspel; er zijn meer krimpgebieden waar de flexdokter straks de oplossing wordt, omdat jonge artsen geen grote praktijken willen overnemen met personeel, pand en managementtaken."

Naar huisarts tijdrovend

In tegenstelling tot in Barger-Compascuum, hebben patiënten in Assen-West 'een vrije keuze', om te kiezen voor de hippe flexdokter. "Het spreekt je aan of niet", gaat Fickweiler verder. Volgens hem zit de winst 'm vooral in de tijd, die je als patiënt nu vooral kwijt bent aan reizen en wachten. "Naar de huisarts gaan is toch vaak een tijdrovende onderneming. En dat terwijl je maar kort binnen bent en met een eenvoudig advies, korte uitleg of een paar geruststellende woorden al geholpen bent en eventueel medicatie of een doorverwijzing krijgt."

Via de flexdokter gaat dat dus vele malen sneller en ook directer, vertelt Fickweiler. "Want het contact is altijd met de dokter zelf. In de traditionele huisartsenpraktijk zijn er genoeg patiënten die je niet kent, omdat je ze als huisarts zelf nooit zag. Ze kwamen vaak niet verder dan de assistent of de praktijkondersteuner. Maar bij ons krijgt elke patiënt de dokter zelf te spreken. Zo is er ook minder ruis op de lijn, want er zit niemand meer tussen."

Ook fysiek bezoek

Toch blijven er volgens Fickweiler altijd zaken, waarbij je niet ontkomt aan een fysiek bezoek aan de dokter. Zoals het brengen van een urinemonster of bloedprikken. Of als patiënten niks voelen voor digitaal. "Maar jij bepaalt zelf het gewenste tijdstip. En voor de spoedgevallen rukken wij natuurlijk zelf uit of ze komen naar onze praktijk aan de Kloosterveste." Onpersoonlijker wordt het volgens Fickweiler zeker niet. "Videobellen is één op één. Hoe persoonlijk wil je het hebben?"

Je hoeft niet te wachten tot acht uur 's morgens met bellen naar de praktijk voor een afspraak, om vervolgens tijden in de wacht te hangen" Freek Fickweiler - Huisarts en flexdokter

Of de flexdokters straks niet gillend gek worden, om 24 uur per dag zeven dagen in de week paraat te staan? "Het is niet zo dat we dag en nacht in de baan zijn. Ons systeem is altijd bereikbaar voor het inplannen van afspraken. Dan hoef je dus niet te wachten tot acht uur 's morgens met bellen naar de praktijk voor een afspraak, om vervolgens tijden in de wacht te hangen, omdat al die andere patiënten op exact hetzelfde moment bellen. En uitslagen zijn altijd in te zien, met een digitaal patiëntendossier. En wil je niet zo'n digitaal dossier, dan plan je zelf in wanneer je de uitslag wilt horen."

Avond- en weekendspreekuur

En om nog flexibeler te zijn, willen de Asser flexdokters ook in de avond en het weekend consulten doen, alleen via de chat of telefoon. Maar eerst zal dat sporadisch zijn, om te zien of er behoefte is. "Er zijn mensen die alleen 's avonds tijd hebben om een dokter te zien, of doordeweeks helemaal niet kunnen en aangewezen zijn op het weekend."

Fickweiler denkt dat het concept veel jonge, drukke mensen in het werkgebied van Assen-West aanspreekt. "We zijn benieuwd hoeveel patiënten erop ingaan in Kloosterveen en ook in omliggende wijken. Die zijn ook welkom. Als het bij spoed maar op een kwartier rijden is, anders is het te ver", zegt Fickweiler.

Op Radio Drenthe in het nieuws van 08.30 uur een gesprek met flexdokter Freek Fickweiler

Lees ook: