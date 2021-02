Forse waarschuwing voor geknutseld zwaar vuurwerk in schuurtje Nieuw-Buinen

De man kocht eind 2018 negen stuks zelfgemaakt knalvuurwerk. Via de verkoper kwamen de agenten bij de man in Nieuw-Buinen terecht. Ze vonden het zwaar vuurwerk in het schuurtje, zonder etiketten en voorzien van een handgeschreven opschrift. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest eraan te pas komen om het goed op te ruimen. Volgens de officier van justitie veroorzaakte dat vuurwerk enorme schokgolven.

'Gevolgen waren niet te overzien geweest'

'Levensgevaarlijk', zeiden de officier en ook de rechter over dit bezit. "Bij een explosie waren de gevolgen niet te overzien geweest." Volgens de officier was op zijn minst een forse werkstraf op zijn plaats geweest. De Nieuw-Buiner is volledig afgekeurd en is niet in staat een werkstraf uit te voeren. De aanklaagster eiste een voorwaardelijke celstraf van negen maanden. De rechter hield iets meer rekening met de persoonlijke omstandigheden en het blanco strafblad van de man.