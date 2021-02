Weer bezoek mogelijk in woonzorgcentrum Derkshoes Westerbork

Bewoners van het Derkshoes in Westerbork mogen vanaf vanmiddag weer bezoek ontvangen. Het woonzorgcentrum zat in volledige quarantaine, omdat bij in elk geval twintig bewoners een besmetting met het coronavirus was vastgesteld. De laatste week zijn er opnieuw geen nieuwe besmettingen gevonden, wat betekent dat de maatregelen versoepeld kunnen worden.

De nieuwe bezoekregeling sluit aan bij de landelijke richtlijnen: dus één bezoeker per bewoner per dag. "Maar nog steeds geldt: ieder bezoek is een risico. Dus ook dan vraagt het voorzichtigheid van ons. Pas als we allemaal gevaccineerd zijn, wordt het voor ons een stuk gemakkelijker, denk ik", vertelt directeur Ramon Snippe.

'Veel reacties op oproep'

Snippe plaatste in januari een oproep op sociale media, waarin hij vroeg om versterking. Omdat de besmettingen onder het personeel destijds groeiden, viel veel personeel uit, waardoor de druk op het achterblijvende personeel toenam. "Daar zijn ontzettend veel reacties op gekomen. Zowel van mensen die niet uit de zorg komen, maar op andere manieren wel iets voor ons wilden doen, als ook veel mensen die een zorgachtergrond hebben. Dus dat heeft ons echt enorm geholpen."

'Het werd al snel heel groot'

Voor betrokkenen was het een bewogen periode, vertelt Snippe. "Het was een heftige periode. Het begon klein, maar het werd al snel heel groot. En dat maakte zeker indruk op bewoners, bezoekers en het hele dorp."

Snippe doet bewust geen uitspraken over het aantal bewoners dat aan corona is overleden. "Dat komt ook een beetje omdat het het Derkshoes, maar eigenlijk onze hele gemeenschap raakt. En dan past het wat mij betreft niet zo goed om daar heel veel over te zeggen in de pers."

