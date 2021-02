Man verdacht van neersteken en vrijheidsberoving in sportschool Coevorden

Een 40-jarige man uit Emmen zit vast voor poging tot doodslag op zijn ex-vriendin. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij haar neergestoken en proberen te wurgen in de sportschool van zijn broer in Coevorden. Ook wordt hij verdacht van vrijheidsberoving, omdat hij de deur op slot deed, waardoor de vrouw er niet uit kon.

Het geweld in de sportschool aan de Monierweg vond plaats op 11 oktober vorig jaar. De Emmenaar zit inmiddels drie maanden in voorarrest. Onterecht, liet zijn advocaat vanochtend weten tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Assen. "Mijn cliënt is zelf neergestoken door mevrouw en daar heeft hij op gereageerd."

Kritiek op politieonderzoek

Wat de aanleiding was voor de steekpartij werd tijdens de korte zitting niet duidelijk. Advocaat Henk Koopman had veel kritiek op het politieonderzoek. De sportschool is door de politie niet officieel aangemerkt als plaats delict, waardoor er bijvoorbeeld geen sporenonderzoek is verricht. Ook het mes dat de Emmenaar bij zijn aanhouding aan de politie heeft gegeven is niet op sporen onderzocht en er zit geen foto van in het dossier.

Ook het slachtoffer had een mes, dat pas tien dagen na de steekpartij werd gevonden. Ook dat is niet voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd. Verder ontbreken volgens Koopman voor de zaak belangrijke WhatsApp-gesprekken tussen de verdachte en zijn ex-vriendin.

Aanvullend onderzoek

"Onbegrijpelijk", aldus Koopman. "Ik ben hier professioneel woedend over." De officier van justitie moest erkennen dat het dossier inderdaad niet compleet was en laat aanvullend onderzoek doen. Hij bestreed dat de verdachte ook is neergestoken. "Hij had ook geen steekwond, maar een snijwond."

De man heeft wel aangifte tegen zijn ex gedaan, vertelde de advocaat. Of zij wordt vervolgd, is nog niet bekend. Koopman vroeg de rechtbank de Emmenaar vrij te laten in afwachting van het verdere onderzoek. De man moet zelf ook nog worden onderzocht door een psycholoog.

Verdachte blijft vastzitten

De rechtbank vindt de zaak te ernstig om hem vrij te laten. Zijn advocaat mag van de rechtbank drie getuigen horen bij de rechter-commissaris, onder wie ook het slachtoffer. De volgende zitting is eind april. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Wanneer dat is, is nog niet bekend.