Eis: cel en rijontzegging na ongeluk met twee doden op N34 bij Borger

In november aflopen jaar veroorzaakte hij nog een ongeluk: hij botste bij Peize op een streekbus terwijl hij ghb had gebruikt. De man ging er daarna in paniek vandoor. Het bleef bij blikschade. Ook daarvoor stond hij terecht.

Verkeerde weghelft

De man uit Yde was op 11 maart 2019 's ochtends op weg naar een van zijn horecazaken in Emmen. Hij kan zich de hele rit over de N34 niet meer herinneren. "Ik wou dat ik dat kon, dan kon ik meer vragen beantwoorden", zei hij tegen de rechters.

Volgens getuigen ging zijn auto tussen Drouwen en Borger opeens naar links en kwam hij volledig op de linker weghelft terecht. Zonder te remmen botste de man uit Yde frontaal op het busje van de twee slachtoffers, een 70-jarige Emmenaar en een 50-jarige man uit Emmer-Compascuum. Zij kwamen om; de man uit Yde werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij twee maanden moest blijven.

Chatten via datingapp

In zijn auto vond de politie twee wikkels speed. Hij wist niet meer dat dit erin lagen, zei de man in de rechtszaal, omdat hij destijds bijna nooit drugs gebruikte. Uit onderzoek aan zijn telefoon bleek dat de man vlak voor het ongeluk zat te chatten via een datingapp. Om 10.14 uur ging zijn telefoon uit. De officier van justitie gaat ervan uit dat dat het moment van de klap was, omdat ook het horloge van één van de slachtoffers precies op dat moment was blijven stilstaan.

Ook van het chatten kon de man uit Yde zich niks herinneren. Hij vertelde dat hij normaal gesproken nooit met zijn telefoon bezig is tijdens het rijden. Na het horen van de strafeis begon hij onbedaarlijk te snikken. Ook de nabestaanden van de overleden slachtoffers in de zaal hadden het zwaar.

"Het enige wat ik nog wil, is hem niet tegenkomen op de weg", huilde de weduwe van de 70-jarige Emmenaar. "Ik durf niet meer over de N34 te rijden, omdat ik bang ben dat ik hem tegenkom en straks ben ik de volgende."

Verslaafd aan ghb

Ook de verdachte vertelde huilend dat hij niet meer over de N34, langs de plek van het ongeluk, durft te rijden. Na het ongeluk kon hij niet omgaan met zijn emoties en schuldgevoel en ging hij naar eigen zeggen dagelijks ghb gebruiken, tot zijn vriend hem naar Verslavingszorg Noord-Nederland stuurde om af te kicken.

Toch had hij op 6 november afgelopen jaar een terugval. Hij gebruikte de verdovende drug voor hij achter het stuur stapte. Een getuige zag hem die dag bij Peize slingerend over een 80-kilometerweg recht op een bus af rijden. De chauffeur voorkwam een frontale aanrijding door gauw de berm in te sturen.

Hij kon een botsing niet helemaal voorkomen: de man uit Yde raakte de bus alsnog, maar dan aan de zijkant. Daarna ging de man er in paniek vandoor, vertelde hij in de rechtszaal. Van de aanrijding en het geslinger daarvoor zei hij niks meer te weten.

De officier van justitie kon naar eigen zeggen niet anders dan een hoge straf eisen voor de in totaal vier misdrijven. Dat de man uit Yde zijn rijbewijs nodig heeft om bij zijn zes horecazaken verspreid over Noord-Nederland te komen, daar hield hij geen rekening mee.

Op 16 februari doet de rechtbank uitspraak.

