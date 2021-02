Leegstaande Esdal College wordt inschrijflocatie voor statushouders

Het gebouw is sinds eind vorig jaar buiten gebruik. Het Esdal College verhuisde toen naar nieuwbouw aan de Boermarkeweg. De gemeente Emmen onderzoekt momenteel wat er met het pand gaat gebeuren en denkt daar binnen enkele maanden duidelijkheid over te geven.

Zestig mensen per dag

De gemeente Emmen verhuurt het leegstaande schoolgebouw maximaal een jaar aan de gemeente Westerwolde. Die schrijft hier op werkdagen dagelijks maximaal zestig mensen in. Zij worden met bussen aangevoerd en vertrekken daar ook weer mee. Westerwolde is een van de vijf Nederlandse inschrijfgemeenten en doet dit voor heel Noord-Nederland. Normaal gesproken is de inschrijving in het aanmeldcentrum van Ter Apel maar daar is onder meer door corona te weinig ruimte.

Omwonenden

Omwonenden van het voormalige Esdal College aan de Weerdingerstraat zijn vandaag door de gemeente Emmen in een brief bijgepraat over de komst van het inschrijfcentrum.