RTV Drenthe zendt persconferentie vanavond live uit

Het zal vanavond onder meer gaan over de basisscholen en kinderopvang die vanaf maandag weer open mogen. Dat werd afgelopen zondag al bekendgemaakt. Ook zal meer duidelijk worden over het plan om winkels en horecazaken beperkt open te laten, zodat mensen bestellingen kunnen afhalen. Bij de horeca was dat al het geval.

De verwachting is dat de overige maatregelen worden verlengd tot eind februari of begin maart. Over de avondklok, die sinds vorige week zaterdag geldt, zal later deze week meer duidelijkheid over komen.