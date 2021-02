Welke weg slaat Tynaarlo in met Hoofdweg? Inwoners mogen voorkeur doorgeven

Inwoners mogen hun zegje doen over de Hoofdweg in Eelde (Rechten: RTV Noord / Martin Cusiel)

De gemeente Tynaarlo vraagt inwoners om hun mening te geven over de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde. Inwoners, ondernemers en weggebruikers wordt gevraagd een voorkeur door te geven voor een 30- of 50-kilometerweg.

In de zomer van 2020 kwam het college van burgemeester en wethouders met het plan voor een 50-kilometerweg door het dorp inclusief herinrichting van de Hoofdweg. Maar boze omwonenden kwamen tegen dat plan in opstand. Ze vreesden voor te hoge snelheden, trillende huizen door zware harmonicabussen en geparkeerde auto's op de weg of op fiets- en voetpaden.

Omwonenden gaven aan liever een 30-kilometerweg door het dorp te hebben. De gemeente ging terug naar de tekentafel: "De keuze van het college voor een 50-kilometerweg is zorgvuldig afgewogen. Maar ik zag ook dat dit de zorgen die er leefden niet wegnam", aldus wethouder Hanneke Wiersema.

Onderzoek

De gemeente liet een onderzoeksbureau uitzoeken wat de voor- en nadelen zijn van zowel een 30- als 50-kilometerweg. Nu beide plannen op tafel liggen, mogen inwoners dus online hun zegje doen over de plannen. Voor de 30- en 50-kilometerweg is omschreven hoe de Hoofdweg eruit komt te zien. Ook komen de verschillen tussen beide opties aan bod.

Zo is de 50-kilometerweg een voorrangsweg, terwijl bij de 30-kilometervariant rechts voorrang heeft. Ook liggen de fietspaden bij de 50-kilometerweg vrij van de rijbaan, terwijl bij de 30-kilometerweg de fietsers op de rijbaan moeten. Verder staat in het rapport dat er bij de 30-kilometerweg meer ruimte is voor groen en parkeren en is de weg een klinkerweg terwijl er bij 50 kilometer per uur geluidsverminderend asfalt wordt gelegd.

Volgens het onderzoeksbureau kan het fietspad bij de 30-kilometervariant niet gescheiden worden van de rijbaan, omdat vrijliggende fietspaden volgens de landelijke richtlijnen niet bij zo'n type weg passen. De bedoeling is dat bij beide opties voor weggebruikers meteen duidelijk moet zijn of het om een 30- of 50-kilometerweg gaat.

Knoop doorhakken

Het college neemt later dit jaar een definitief besluit over de herinrichting van de Hoofdweg. Volgens wethouder Wiersema is de peiling onder inwoners een onderdeel van de besluitvorming. "Maar we luisteren ook naar het advies van onder andere de Fietsersbond, Veilig Verkeerd Nederland, de politie en het ambtelijk advies."

Nieuwsgierige inwoners kunnen van 5 tot en met 21 februari hun mening laten horen via de website van de gemeente Tynaarlo. Ook kunnen ze daar schetsen zien van beide keuzes. De niet zo digitaal onderlegde inwoners kunnen telefonisch contact opnemen met de gemeente om toch mee te doen aan de peiling.