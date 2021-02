Man die brand stichtte bij ex in Nieuw-Buinen hoeft niet meer te zitten

De brand bij de ex had veel erger kunnen aflopen, betoogde de rechtbank (Rechten: Persbureau Meter)

Een 48-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 363 dagen gevangenisstraf, waarvan 360 voorwaardelijk, voor het stichten van brand in de achtertuin van zijn ex en het mishandelen van haar buurvrouw. Omdat de man al drie dagen heeft vastgezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis, bepaalde de rechtbank in Assen.

Wel krijgt hij de komende drie jaar verplicht reclasseringstoezicht en moet hij zich laten behandelen als de reclassering dat nodig vindt. De man heeft een psychische stoornis en is daarom verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Veel lagere straf

Daar hield de rechtbank veel meer rekening mee dan de officier van justitie. Die eiste twee weken geleden nog drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Maar dat vond de rechtbank, net als de advocaat van de man, veel te ver gaan. De zaak is ook al bijna drie jaar oud en de man heeft inmiddels hulp en zijn leven weer op orde.

De straf viel ook lager uit, omdat de Emmenaar is vrijgesproken van smaad. Hij zou zijn ex via chatberichten zwart hebben gemaakt bij haar werkgever in Borger, maar juridisch gezien was dat geen smaad, oordeelde de rechtbank.

Aanmaakblokjes

De brand in de achtertuin van zijn ex in Nieuw-Buinen stichtte de man in het voorjaar van 2018 uit woede en jaloezie. De vrouw was bij hem weggegaan en weer samen met haar vorige vriend. Op 31 maart dat jaar legde hij aanmaakblokjes op een houten tuinstoel en stak die aan. De stoel stond, samen met een stapel banden, tegen de gezamenlijke schuur van zijn ex-vriendin en haar buren.

Na het stichten van de brand ging de man ervandoor. Het schuurtje vloog in brand, maar het vuur kon snel worden geblust. De rechtbank benadrukte dat het heel anders had kunnen aflopen en verwijt de man dat hij zich totaal niet heeft bekommerd om de gevolgen die de brand had kunnen hebben voor zijn ex, die in haar huis lag te slapen.

Klap in het gezicht

Een week later stond de buurvrouw 's avonds laat een sigaret te roken in haar achtertuin toen ze werd opgeschrikt door een man die over haar schutten klom. Het bleek de Emmenaar te zijn, die nieuwsgierig was hoeveel schade hij had aangericht en stiekem wilde kijken. Toen de buurvrouw hem aansprak, gaf hij haar een klap in het gezicht.

De Emmenaar moet bijna 1700 euro schadevergoeding betalen aan zijn ex en ruim 600 euro aan haar buren.