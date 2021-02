Lefier wil plan Nije Daip alsnog afronden: 22 woningen tegen de vlakte

Het plan Nije Daip werd gelanceerd in 2012 door Lefier in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn. In dit deel van het dorp stonden veel verouderde huurwoningen uit het midden van de vorige eeuw. Vanwege de slechte bouwtechnische staat drong de buurt aan op een omvangrijke opknapbeurt.

Plan Nije Daip

Ruim 90 woningen zijn daarom met de grond gelijk gemaakt en ruim 30 adressen hebben de metamorfose ondergaan naar nul-op-de-meterwoningen. Deze zogenoemde warme jas bestaat uit een combinatie van driedubbel glas, zonnepanelen op het dak en een nieuw, gasloos verwarmingssysteem. Dit moet het energiegebruik aanzienlijk verlagen.

Voor de geruimde woningen kwamen 27 nieuwe, energiezuinige huizen terug. Aanzienlijk minder, omdat Lefier alvast rekening hield met de verwachte bevolkingsafname in de gemeente. Het lukte echter niet om de hele woonbuurt in een keer aan te pakken. Maar liefst 52 woningen zijn tot tot nu toe nog steeds niet aangepakt.

Door de aanhoudende economische crisis in voorgaande jaren werden bouwmaterialen steeds duurder, waardoor een vervolg van nul-op-de-meter nagenoeg onbetaalbaar werd. Het verdere plan werd daarom in de ijskast gezet.

Doorzetten: sloop 22 woningen

Na uitvoerig overleg met de gemeente is alsnog besloten het plan af te ronden. Het slopen van 22 van de nog 52 resterende woningen is daarin een eerste stap. Over de laatste resterende 30 huizen is nog geen besluit genomen.

Verduurzamen en sloop zijn beide een optie, volgens Lefier. Dat wordt nog nader overwogen. Hoe lang het gaat duren voordat die knoop wordt doorgehakt, kan woordvoerder Gijs Bosman niet zeggen. "Financieel en technisch kunnen plannen snel achterhaald raken. Vandaar dat het moeilijk is om nu al een datum te noemen."

Er is nog niet bekend wat er precies voor de woningen in de plaats komt (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Ook is het nog niet bekend wat er in de plaats van de 22 gesloopte woningen gaat komen. Volgens Bosman wordt dat nader overlegd met de gemeente. Ook is het de bedoeling dat het dorp zelf wordt betrokken bij de invulling van de vrijgekomen ruimte.

'We willen de markt bedienen'

Volgens wethouder Nynke Houwing stijgt de vraag naar levensloopbestendige huizen en starterswoningen. "Die markt willen we bedienen, dus zochten we naar ruimte om op korte termijn te kunnen bouwen in Nieuw-Buinen."

Het terrein van de voormalige school aan de Parklaan biedt ruimte voor acht nieuw te bouwen woningen. Verder is dus het woongebied achter de MFA in beeld.

Herstelwerkzaamheden

Sinds de eerste renovaties in het Nije Daip kwamen er een hele trits kinderziektes en gebreken boven water. Tot op de dag van vandaag is de woningbouwcorporatie nog steeds bezig met herstelwerkzaamheden.

Volgens bestuurders Freddie Moorlag en Luut van der Schoot van huurdersvereniging 't Huurdertje valt de opknapbeurt in Nije Daip te beschouwen als een tweesnijdend zwaard. Vanzelfsprekend is het aanzicht van de buurt verbeterd en profiteren er mensen van de energiezuinige ingrepen.

Lekkages en falende apparatuur

Van der Schoot: "Zelf woon ik aan de Chrysantenstraat en bij mij ging het allemaal goed. Momenteel betaal ik 14 euro per maand aan stroom, het kan niet goedkoper. Maar bij vele anderen was er trammelant. Na de ingrepen was er sprake van lekkages en falende apparatuur." De renovatie van diverse woningen vond plaats in 2016, maar Lefier is volgens het drietal nog steeds bezig om de schade te herstellen.

Volgens Moorlag speelt ook mee dat sommigen niet altijd weten hoe ze het meest efficiënt moeten omgaan met al die nieuwe techniek in huis. Met als gevolg dat er niet wordt geprofiteerd van het besparen van energie. "Het was handig geweest voor bewoners om met een monteur langs alle apparatuur te lopen. Vroeger beperkte het zich allemaal tot een simpele draai aan de thermostaat, maar er komt nu zoveel meer bij kijken. Het apparaat vermeldt bijvoorbeeld ook de uitstoot van CO2. Bij een bewoner stond de teller opeens op 8000. Die schrok zich dood en wist niet wat hij ermee moest."

Problemen worden dit voorjaar verholpen

Tot slot begint het ongeduld op te spelen, aldus beide bestuurders. De inwoners werd verteld dat ze beperkt in de rommel zouden zitten. Door alle tegenvallers duurt het allemaal echter aanzienlijk langer. Volgens Gijs Bosman van Lefier worden de herstelwerkzaamheden nog dit voorjaar afgerond.