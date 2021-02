Geen extra straf voor belagen medewerker Hoeve Boschoord

Een 41-jarige tbs'er heeft in juni vorig jaar een poging tot doodslag gepleegd op een medewerker van Hoeve Boschoord. Daarvoor is volgens de rechtbank in Assen genoeg bewijs, maar omdat de man vanwege psychische stoornissen volledig ontoerekeningsvatbaar is, krijgt hij geen straf.

De man stond twee weken geleden terecht voor het aanvallen van de medewerker op 30 juni en voor het mishandelen van een vrouwelijke collega van de man ruim een maand eerder in Boschoord. Omdat het om een heel ernstige zaak ging, vond de officier van justitie het belangrijk de zaak wel voor de rechter te brengen, ondanks dat ook hij geen heil zag in extra straf.

De man werd in 2018 voor meerdere geweldsdelicten veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Ook daarvoor was hij al vaker veroordeeld tot geweld en had hij al verschillende behandelingen ondergaan. Toch kwam hij steeds weer met justitie in aanraking.

Geen schone onderbroek

De tbs'er functioneert volgens deskundigen op het niveau van een 1- tot 3-jarig kind. Hij kan zichzelf vaak niet in de hand houden als hij kwaad is. Op 30 juni was hij kwaad omdat hij geen schone onderbroek mocht. Het latere slachtoffer had hem verteld dat hij die de volgende dag na het douchen zou krijgen.

Toen de man met een collega het eten op de kamer van de tbs'er kwam brengen, viel die hem meteen aan. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen en daarna kneep de tbs'er zijn keel dicht. De collega van het slachtoffer kon de hand om zijn keel na een paar tellen losmaken. Het slachtoffer heeft nog steeds psychische hulp om te verwerken wat hem is overkomen.

Vrijgesproken van mishandeling

In mei was de man ook kwaad over kleding en kreeg een medewerkster een klap. Volgens justitie gebeurde dat op 16 mei 2020, maar uit het politieonderzoek bleek dat het incident in werkelijkheid acht dagen later plaatsvond. Vanwege die fout sprak de rechtbank de tbs'er vrij van mishandeling.

De man zit inmiddels in een tbs-kliniek in Rotterdam en de rechtbank verwacht dat hij zijn hele leven afhankelijk zal zijn van zorg. Daarom vindt ze een nieuwe straf geen toegevoegde waarde hebben.

Lees ook: