Vier overlijdens, 94 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In Drenthe is het afgelopen etmaal van vier personen gemeld dat ze zijn overleden aan het coronavirus. Eén persoon kwam uit de gemeente Emmen en drie personen uit de gemeente Westerveld.

Ook zijn er 94 nieuwe coronabesmettingen gemeld, dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Gisteren waren dat 104, een dag daarvoor 123. Er zijn drie Drenten met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, twee uit Emmen en één uit Midden-Drenthe.

De meeste besmettingen komen weer voor in de gemeente Emmen (24), gevolgd door de gemeente Coevorden (20). In de gemeenten Borger-Odoorn en De Wolden zijn geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus (bron: RIVM, 02-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 814 (+7) 5 10 Assen 1925 (+4) 35 11 Borger-Odoorn 922 17 12 Coevorden 1689 (+20) 38 20 Emmen 4697 (+24) 80 (+2) 50 (+1) Hoogeveen 2897 (+14) 50 34 Meppel 1361 (+4) 20 23 Midden-Drenthe 1161 (+7) 19 (+1) 23 Noordenveld 761 (+3) 14 20 Tynaarlo 895 (+3) 14 19 Westerveld 497 (+8) 12 11 (+3) De Wolden 1060 22 15 Onbekend 33 0 0

Drentse weekcijfers

Het totaalaantal besmettingen per week is in Drenthe opnieuw gezakt. Vorige week lag het aantal besmettingen in totaal op 705, een week daarvoor lag het aantal besmettingen nog op 811. Ook het aantal nieuwe overleden personen is gedaald van 16 per week naar 12 per week.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn het afgelopen etmaal 3592 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan gemiddeld in de afgelopen week, maar iets meer dan maandag. Toen noteerde het instituut 3280 nieuwe besmettingen, het laagste aantal sinds eind september.

In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 28.628 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4090 positieve tests per etmaal. Dit cijfer daalt al sinds 22 december gestaag.

Sterfgevallen

Het aantal aan covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 83. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want meldingen komen soms met vertraging binnen. Op dinsdag is het aantal meldingen vaak hoger dan op maandag. Vorige week meldde het RIVM op dinsdag 87 sterfgevallen.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland nadert het miljoen. Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn 985.255 Nederlanders positief getest.