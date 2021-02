Nieuw-Weerdinger (73) half jaar cel na vondst illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk dat door de politie in beslag is genomen (Rechten: ANP)

Een 73-jarige man uit Nieuw-Weerdinge moet zes maanden de cel in nadat in zijn woning onder meer 175 illegale mortierbommen werden gevonden. De 45-jarige zoon van de man kreeg voor verboden wapenbezit een taakstraf van negentig uur opgelegd.

Na een anonieme tip doorzocht de politie op 30 augustus 2019 de woning van vader en zoon, toen het illegale vuurwerk ontdekt werd. "Van mijn vader, dat geven we ook toe. Hij wilde op zijn verjaardag een keer flink knallen", zei de zoon tegen de rechter. De 45-jarige man was alleen naar de rechtbank gekomen, omdat zijn vader is besmet met het coronavirus.

Machinegeweer

Tijdens het doorzoeken van de woning vonden de agenten toentertijd ook een machinegeweer en een geweer met munitie. Dat was van de 45-jarige Nieuw-Weerdinger, maar dat wapenbezit stelde volgens hem allemaal niets voor. "Geen geweer was compleet", zei de zoon tegen de rechter. Het verzamelen van wapens was een hobby van hem.

De meeste wapens had de man naar eigen zeggen gevonden met een metaaldetector. Hij had daardoor veel oud spul gevonden, dat ooit was gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Serieuze wapens, meende de officier van justitie. Die eiste voor de zoon een celstraf van zeven maanden en voor de vader zes maanden cel.

Niet mee in eis

De rechter ging niet helemaal mee in de eis mee, want die vond de voorgestelde celstraf voor de zoon te hoog. "Het waren geen wapens die werkten. De nodige onderdelen ontbraken", zei de rechter. Hij legde de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.