Maatschappij van Weldadigheid aast op subsidie voor landschapsbeheer

Aantrekkelijk

En dat wil de Maatschappij van Weldadigheid voorkomen. Want juist het gevarieerde landschap van vennetjes, heide en bos is wat het gebied van anderen onderscheidt. "We willen ons landschap aantrekkelijk houden. Bezoekers komen hier voor de cultuur, maar ook voor de natuur. Die combinatie is bijzonder. Maar ook het aantal plant- en diersoorten profiteert ervan", vertelt Minne Wiersma.

De directeur benadrukt dat de vrijwilligers goed werk doen, maar het is volgens hem niet genoeg. Er is zwaarder geschut nodig om de stukken landschap te beheren. "Dit is een veldje van 6 hectaren, maar andere gebieden zijn tien keer zo groot. Dat is met de hand niet te doen."

Enkele tonnen

Eerder dit jaar kreeg Wiersma bezoek van het ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij. Tien van de twaalf natuurterreinen rondom de Koloniën van Weldadigheid hebben een officiële Natura2000 status. Daarmee schat Wiersma de kans groot dat het project in aanmerking komt voor overheidssubsidie. Het exacte bedrag wil hij niet zeggen, maar het gaat volgens hem om 'enkele tonnen'.

Mensenwerk

"Dat geld willen we uitgeven aan begrazing, door bijvoorbeeld schapen los te laten in het gebied. Maar daarvoor is afrastering nodig. Voor het weghalen van ongewenste bomen en struikgewas willen we machines inzetten, en die kosten ook geld. Natuurlijk blijft het daarnaast ook nog mensenwerk", voegt Wiersma er aan toe.