Noodverordening Meppel ingetrokken

Het is rustig op straat in Meppel (Rechten: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

De noodverordening die de afgelopen dagen van kracht was voor een groot deel van Meppel, is ingetrokken. Dat meldt de gemeente.

In het intrekkingsbesluit meldt de gemeente Meppel dat er niet langer angst is voor verstoring van de openbare orde. Op social media waren vorige week diverse oproepen om in Meppel te rellen. Daarom gold de noodverordening dagelijks tussen 17.00 en 06.00 uur.

Noodzaak voorbij

Gemeenteraadslid Klaas de Vries van Sterk Meppel is blij. "Ik was direct voorstander van de noodverordening", zegt hij. "Ik heb begrepen dat er een duidelijke indicatie was dat er ongeregeldheden dreigden. Dan was dit de enige logische keuze."

Onrust bleef uit in Meppel. "Een noodverordening is een middel voor acute situaties", vervolgt De Vries. "Het heeft gewerkt. De acute noodzaak is nu voorbij. In de meeste steden is het nu rustig en dat geldt ook voor Meppel. Dan is het niet langer nodig."

