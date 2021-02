MHBOS: De verborgen wereld van de drafsport

Janssen en De Vries hebben vijftien paarden in de stal die uitkomen in heuse wedstrijden. De dieren zijn van verschillende eigenaren, maar Janssen traint en rijdt de wedstrijden met de paarden. Omdat wedstrijden rijden, momenteel niet mogelijk is, wijken Janssen en de Vries uit naar België. Kortgeleden won ze in Mons nog een wedstrijd. "Het is fijn dat wij op dit moment onze sport kunnen beoefenen, maar het is jammer dat het niet mogelijk is om dat in Nederland te doen. Hopelijk is dat snel mogelijk."

Cashflow

Een van de paarden die Janssen traint, is Cashflow. "Dit is een 12-jarige merry. Dat is wel uitzonderlijk oud", aldus Janssen. " Ze heeft vanaf haar vierde al meegedaan aan wedstrijden. En ze houdt het nog steeds vol." Voor een paard is het dus echte arbeid. Zeker als je naar de drafkoersen kijkt. Maar hoe zit het met diegene die het paard in het karretje bestuurt. Kan iedereen dat? "Je kan het paard alleen besturen via de mond. Dat is wel pittig. Het is wel voor iedereen te leren, maar het kost wel een hoop arbeid."

Groot in het buitenland

De drafsport is weinig te zien in Nederland. In het buitenland is dat wel. Vooral in Frankrijk en Zweden is de sport erg groot. In Frankrijk is de sport op elk televisietoestel in de kroeg te volgen waar veelvuldig op de sport wordt gegokt. " In Zweden doe je in de supermarkt eerst een gokje op de paardenkoers voordat je begint aan de boodschappen. Hier bij ons is dat niet zo. Dat is wel jammer", treurt Janssen.

Toch is de conclusie dat drafsport absoluut een sport is. Want verslaggever Florian van Velthoven mocht dan tijdens de redactievergadering nog een grote mond hebben, als hij het probeert in de praktijk, komt hij thuis van een koude kermis.