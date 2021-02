Zestig jaar krant bezorgen: 'Storm, regen of gladheid, de krant was er om zeven uur'

Niet één keer in die afgelopen zestig jaar werd de krant te laat bezorgd in Een, want Van Dijk stond in het dorp bekend om zijn stipte bezorging. "Regen, storm of gladheid, ik zorgde er altijd voor dat mensen voor zeven uur de krant in huis hadden", zegt hij trots.

Minder waardering

Ondanks zijn leeftijd, was dat voor de krantenbezorger niet de voornaamste reden om te stoppen. "Bij de krant is het niet meer zo leuk. Als postbezorger word je minder gewaardeerd dan voorheen. Eerder waren er feestjes voor de bezorgers of kregen we een verjaardagskaart. Dat is er allemaal niet meer", vertelt Van Dijk.

Hij heeft veel reacties gehad op de aankondiging dat hij ging stoppen. "Zaterdag was de laatste dag. Mensen stonden mij al op te wachten bij de brievenbus", blikt de krantenbezorger terug. "Ook heb ik veel berichten, telefoontjes en bedankkaarten ontvangen. Heel mooi om te zien." Het contact met de mensen waar hij de krant bezorgde is ook hetgeen wat Van Dijk het meeste gaat missen. "Hoe donker het 's ochtends ook altijd was, ik kwam altijd wel mensen tegen. Ik praatte heel veel met iedereen en dat vond ik het mooiste."

Uitslapen

Nu de wekker niet meer om 05:55 afgaat, kan er voortaan wat meer uitgeslapen worden. Maar daar is Van Dijk niet zo van, erkent hij. "Ik zal de komende tijd wel om 06:00 uur wakker worden, dat zit nog in mijn systeem. Maar dat ik op dat tijdstip nog even mag blijven liggen, zal wel even wennen worden", lacht Van Dijk.