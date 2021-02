Kabinet: Lockdown verlengd tot 2 maart; middelbare scholen dicht tot 1 maart

Dat maakte demissionair premier Rutte vanavond bekend. Op 23 februari is er een nieuwe persconferentie. Dan laat het kabinet weten welke maatregelen er na 2 maart gelden.

Funshoppen

Om niet-essentiële winkels toch wat tegemoet te komen, kunnen klanten bestelde spullen vanaf 10 februari fysiek afhalen bij de winkels. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden. Mensen die iets besteld hebben moeten dat in hun eentje afhalen en kunnen de winkel niet in. Tussen het moment van bestellen en afhalen zit minimaal vier uur om funshoppen te voorkomen.

Het primair onderwijs en de kinderopvang gaan per 8 februari weer open. Ook daaraan verbindt het kabinet een aantal voorwaarden. Als een scholier positief test, gaat de hele klas in quarantaine, inclusief leerkrachten. "Zo kunnen zij op een verantwoorde manier open", zei Rutte. Het voortgezet onderwijs gaat in ieder geval niet voor 1 maart open. De buitenschoolse opvang blijft eveneens gesloten, omdat daar kinderen van verschillende scholen bij elkaar komen. Dat is volgens het kabinet te risicovol.

Avondklok

Of de avondklok na 10 februari ook van kracht blijft, heeft het kabinet nog niet besloten. Mogelijk volgt dat pas in het weekend. Voor verlenging van de avondklok is wel instemming van de Tweede Kamer nodig.

Het kabinet wil meer tijd om te kijken wat het effect is van de avondklok, die op zaterdag 23 januari is ingegaan. Ook is dan meer bekend over de Britse coronavariant, die aan een gestage opmars bezig is in Nederland. Het RIVM meldde vandaag dat mogelijk al twee derde van alle nieuwe coronabesmettingen door deze besmettelijkere variant is veroorzaakt.

