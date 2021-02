Eis: 35 maanden cel na steekpartij in azc Hoogeveen

Voor het in zijn hals en hoofd steken van een medebewoner in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen heeft justitie 35 maanden cel geëist tegen een 41-jarige man uit Jordanië. Het slachtoffer werd op 16 mei vorig jaar hevig bloedend naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de officier van justitie is poging tot doodslag te bewijzen, ook al vertellen het slachtoffer en de verdachten een ander verhaal. De Jordaniër zegt dat hij niet anders kon dan steken, omdat de andere man hem opeens bij zijn keel greep en die stevig dichtkneep. Hij zegt dat hij handelde uit zelfverdediging.

'Ik kon niet ademen'

De mannen kregen die avond een woordenwisseling op hun afdeling. De Jordaniër was dronken, vertelde hij in de rechtszaal. Na de woordenwisseling bood hij zijn excuses aan. Het latere slachtoffer stelde toen voor even samen te gaan wandelen op het terrein van het azc.

Tijdens die wandeling viel de man hem plotseling aan en kneep hij zijn keel dicht, vertelde de asielzoeker in de rechtszaal. "Hij is groter dan ik en stevig en ik kon niet meer ademen. Ik kreeg zijn handen niet los", vertelde de man.

Naar eigen zeggen zag hij opeens iets van metaal liggen op de grond. Hij trok zijn belager naar de grond en pakte het metaal. Daarmee sloeg hij het slachtoffer een paar keer en toen liet de man los. Wat voor stuk metaal het was, zei de man zich niet meer te kunnen herinneren. Hij had het weggegooid.

Aanval met stanleymes

De officier van justitie vindt dat verhaal ongeloofwaardig. In dronken toestand tijdens een worsteling een stukje metaal van de grond pakken, is vrijwel onmogelijk, aldus de aanklager. Hij gaat uit van de verklaring van het slachtoffer, die zegt dat er helemaal geen worsteling is geweest. Hij stelt dat de verdachte hem plotseling aanviel met een stanleymes en hem toen in de hals en in het gezicht stak.

Het letsel van het slachtoffer, dat uiteindelijk met 24 hechtingen uit het ziekenhuis kwam, past volgens de aanklager beter bij steek- of snijletsel dat is veroorzaakt door een stanleymes, dan bij klappen met iets scherps. Bovendien vond een speurhond van de politie later die avond op het terrein een afbreekmesje uit een stanleymes. Het mes zelf is nooit gevonden.

Poging tot doodslag

Uit onderzoek bleek dat de verdachte blauwe plekken in de hals had. Dat bewijst volgens hem dat zijn belager hem probeerde te wurgen. Toch vindt de officier van justitie dat zijn verhaal te veel tegenstrijdigheden bevat. Hij vindt poging tot doodslag bewezen, omdat de kans bestaat dat iemand die in de hals of het hoofd wordt gestoken daaraan overlijdt.

De Jordaniër is in 2017 naar Nederland gekomen, nadat hij in zijn thuisland veel ellende had meegemaakt. Sinds zijn arrestatie zit hij in de gevangenis in Ter Apel. Drie weken terug kon de rechtszaak daarom niet doorgaan, omdat die gevangenis in lockdown zat omdat een groot aantal gevangenen besmet was met het coronavirus.

In de gevangenis wordt inmiddels gewerkt aan de uitzetting van de Jordaniër. De man zei in de rechtbank dat hij daaraan meewerkt en graag terug wil naar Jordanië. Omdat hij handelde uit noodweer, moet hij volgens zijn advocaat Anis Boumanjal vrijuit gaan.

Uitspraak: 16 februari.

