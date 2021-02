Emmer sensorspecialist Dacom verkast naar Haren

Reden om Zuidoost-Drenthe te verlaten is de fusie tussen Dacom en de in Groningen gevestigde softwareontwikkelaar Crop-R. Die vond in 2016 plaats. "Sindsdien wilden wij onze ongeveer dertig medewerkers graag onderbrengen op één locatie", vertelt directeur Janneke Hadders. "Haren beschouwen we als een mooie centrale en goed bereikbare plek voor ons personeel uit Drenthe en Groningen."

Canadese schuur

Het nieuwe onderkomen moet nog gebouwd worden. Het pand wordt gebouwd met voornamelijk ecologische materialen en krijgt de vorm van een Amerikaanse of Canadese schuur met hoekdak. Jan Hadders, oprichter van Dacom en vader van Janneke, heeft veel gewerkt op dergelijke locaties. "Vandaar dat we dat qua ontwerp een mooi detail vonden."

Hadders verwacht dat de eerste palen op zijn vroegst de komende weken de grond in gaan. Als alles volgens plan verloopt, kan het bedrijf tegen het einde van dit jaar het nieuwe pand betrekken.

Begonnen in Zuidbarge

Jan Hadders, inmiddels gepensioneerd, bracht in de jaren tachtig van de vorige eeuw computerprogramma's op de markt die boeren ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. De informatie uit die systemen gaven bijvoorbeeld aan wanneer het land bijvoorbeeld het beste bemest of beregend kon worden. Hadders startte het bedrijf vanuit zijn eigen boerderij in Zuidbarge, maar betrok in 1998 het huidige pand aan het Waanderveld.

In 2012 schopte Hadders het tot Drents Ondernemer van het Jaar. In datzelfde jaar nam dochter Janneke het stokje over van haar vader. Dacom bedient wereldwijd ruim 50.000 klanten.