Janine uit Peize wil leren 'boeren', maar loopt tegen coronabeperkingen aan

Janine weet wat haar te wachten staat, want haar ouders hebben een veehouderij. Toch wil ze graag een paar uur in de week bij andere boeren aan de slag om meer ervaring op te doen, zegt ze tegen RTV Noord.

Stoppen met studie

Aanvankelijk leek het boerenleven niet haar ding te zijn, maar na een mbo-sportopleiding en een hbo-studie social work maakt Janine in maart 2020 een rigoureuze keuze. Ze heeft het niet naar haar zin met haar studie en stopt met studeren.

Ze komt tot de conclusie dat ze wil gaan doen waar ze van jongs af aan mee is opgegroeid: een boerderij runnen. Niet in haar eentje, maar samen met haar ouders. Op de boerderij naast haar ouderlijk huis is ze elke dag in de weer met de negentig koeien die in de stal staan. En dat bevalt haar uitstekend. "Het is gewoon heerlijk om de hele dag buiten te zijn en met je handen te werken", vertelt ze enthousiast.

Niet zo makkelijk

Er is alleen één probleem, want ze kan geen plek vinden waar ze kan leren 'boeren'. En de huidige coronabeperkingen maken het er ook niet makkelijker op. 'Ik heb nu bijvoorbeeld een trekker-rijbewijs nodig, maar die kan ik nu niet halen in verband met de coronamaatregelen.'

Ook andere agrarische cursussen worden nu niet gegeven. En dat terwijl Janine graag aan de slag wil. Want uiteindelijk wil ze het bedrijf van ouders overnemen. "Dat is het doel, maar eerst wil ik ook graag bij andere bedrijven rondkijken."

Oproep op Facebook

De jonge boerin heeft al meerdere oproepen voor een werkplek gedaan op Facebook, tot nu toe zonder resultaat. Boerenbedrijven die Janine aan een werkervaringsplek kunnen helpen, kunnen haar een berichtje sturen via haar facebookpagina.