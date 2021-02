Bluescafé 't Keerpunt in Spijkerboor na 21 jaar van vader naar zoon

De Dijkema's namen de inmiddels meer dan 270 jaar oude kroeg eind jaren 90 over. Een grote wens van Willem, die altijd al eigen baas wilde zijn, ging daarmee in vervulling.

Volle mailbox

Het echtpaar wilde niet enkel een café waar mensen 's avonds zouden komen voor een borrel. Er kwam in 't Keerpunt ook ruimte voor cultuur en het verenigingsleven. In één van de zalen staat een podium waar theatergezelschappen kunnen repeteren en optreden. Maar dat podium is ook de plek waar menig (internationale) blueszanger en americana-artiest zijn of haar muzikale klanken liet horen.

Binnen een week had ik mijn hele mailbox vol met verzoeken van muzikanten en bookers" Willem Dijkema - Zwaait af bij Café 't Keerpunt

"Het begon eigenlijk met Fred Eaglesmith: een Canadese singer-songwriter met Friese roots", vertelt kroegbaas Willem trots. "Het bleek al heel snel dat waar hij ook optrad, veel andere Canadese artiesten óók wilden komen spelen. Binnen een week had ik mijn hele mailbox vol met verzoeken van muzikanten en bookers. Allemaal wilden ze naar Spiekerboor komen."

'The Turning Point'

Het bleef niet bij Canadezen. Door de jaren heen kwamen veel artiesten, groot en klein, naar 'the Turning Point' in het dorpje pal aan de Hunze. Namen als Michael Roach, Louisiana Red en John Primer stonden op het podium in Spijkerboor. Namen die misschien niet direct heel bekend klinken, maar de harten van bluesliefhebbers wel sneller doen kloppen.

"Ze sliepen dan hier in het dorp, bij één van onze buren of in een Bed and Breakfast. Om een uur of vijf 's ochtends konden ze dan van de kroeg aan de overkant van de weg direct hun bed in rollen", vertelt Willem.

Café 't Keerpunt in Spijkerboor (Rechten: RTV Drenthe)

'Meer tijd over'

Ondanks dat Willem en Anneke nog genoeg energie hebben, vonden ze dat het tijd werd om het stokje door te geven. Het hebben van een café heeft volgens het echtpaar veel mooie momenten opgeleverd, maar ze hebben er ook veel door gemist.

"Je kunt nooit even weg, naar een feestje of een verjaardag. Alleen op maandagen waren we vrij en ongeveer één keer per jaar, als er geen optredens waren, konden we een weekje weg", vertelt Anneke. Er komt nu meer tijd voor die belangrijke momenten, zoals het zien opgroeien van de kleinkinderen. "En ik ga heerlijk rondrijden op mijn puch uit 1967", lacht Willem.

'Kansen tijdens corona'

De nieuwe generatie staat al te popelen om dat stokje over te pakken. Ivo en zijn vriendin Erna hebben sinds deze week de dagelijkse leiding over het café overgenomen in een spannende tijd. "Het stond al langer gepland dat wij de zaak zouden overnemen. Dit is niet de meest gemakkelijke periode, maar het moest er wel een keer van komen", vertelt Ivo, die ondanks de coronacrisis ook juist kansen ziet.

Er is hier veel behoefte aan B&B's en het lijkt ons mooi als mensen hier weer kunnen logeren" Ivo Dijkema - Over toekomstplannen Café 't Keerpunt

"Mijn ouders maakten al maaltijden om af te halen en hebben Willems Winkeltje, waar je bijvoorbeeld speciaalbier kunt kopen, geopend. We willen dat graag uitbreiden, misschien onze kaart wat veranderen en - zodra het weer kan - meer ruimte bieden voor vergaderingen en bijeenkomsten."

De blues blijft

Het meest in het oog springende toekomstplan van de kersverse eigenaren is het starten van een Bed and Breakfast. "Vroeger zat hier Hotel Spijkerboor in. Op den duur, we denken nu aan 2030, willen we hier een Bed and Breakfast mogelijk maken. Er is hier veel behoefte aan B&B's en het lijkt ons mooi als mensen hier weer kunnen logeren", vertelt Ivo.

Aan het originele concept van 't Keerpunt wil Ivo niet veel tornen. Goed nieuws voor bluesliefhebbers dus, want de muziek en de optredens blijven gewoon, net als de authentieke gelagkamer van het café. "Die twee zaken zijn erg populair. De dorps- en cultuurfunctie van 't Keerpunt blijven gewoon. Ook in 2030, ook in 2040 en ook in 2050", zegt hij geruststellend.

Lees ook: