Foutje, bedankt: huur door corona kwijtgescholden, tóch nota in de bus

Borger-Odoorn heeft alle voetbalverenigingen in de gemeente facturen gestuurd voor de huur van voetbalkantines en voetbalvelden. Tot zover niets bijzonders, ware het niet dat de gemeente eerder juist had aangegeven dat er geen huur betaald hoeft te worden vanwege de coronacrisis. Een foutje, erkent de gemeente.

De negen voetbalverenigingen in Borger-Odoorn kregen allemaal rekeningen voor het vierde kwartaal van 2020 opgestuurd. Dit is te wijten aan een fout, zegt wethouder Niek Wind. "We hebben vorig jaar maart besloten geen huur te vragen. Dit is in het college besloten tot en met augustus. We zijn vergeten een nieuw besluit te nemen voor het vierde kwartaal."

'Niet betalen'

Hierdoor stuurde het systeem van de gemeente automatisch weer facturen naar de voetbalverenigingen. De PvdA in de gemeente stelde hier al schriftelijke vragen over aan het college. "Maar de clubs die al betaald hebben, krijgen het geld terug", zegt Wind. De gemeente werd op de fout gewezen door één van de clubs, die verrast reageerde op de rekening. "Ik heb toen gezegd: niet betalen", zegt Wind.

De gemeente heeft de fout inmiddels hersteld. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro aan huur per jaar. "We vinden het niet passend om in deze tijden huur te vragen. En van dit bedrag lig ik als wethouder financiën ook niet wakker."

Lees ook: