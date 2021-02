Van glazen lp's tot videobanden, RTV Drenthe bewaart het allemaal

Videobanden, glazen lp's of wat dacht je van oude radiobanden? Wie wat bewaart, heeft wat en regelmatig wordt voor een programma het archief opengetrokken. Archivaris Sander van Wees bij RTV Drenthe zorgt dat uitgezonden materiaal bewaard blijft. "We maken ongeveer een uur televisie per dag en dat is allemaal terug te vinden en alle radio-uitzendingen hebben we ook nog ergens."

Van Wees werkt met uitzendingen van nu, maar hij is ook nog steeds bezig met het archiveren van materiaal van jaren geleden. "Het inladen van radiobanden duurt erg lang, we hebben daar een heleboel van gedigitaliseerd, maar een heleboel ook nog niet", legt Van Wees uit. "Van heel veel banden weten we niet precies wat daarop staat en die moeten we eerst afluisteren voordat we ze inladen. Dat is erg leuk."

RTV Drenthe Bunker

Het grootste gedeelte van Van Wees' werk vindt plaats op kantoor, maar hij is ook ongeveer een keer per week te vinden in de RTV Drenthe bunker. Een ondergrondse ruimte in Assen die RTV Drenthe huurt van KPN.

"Het is een oude 'Bescherming Bevolking' bunker uit 1962. Het was een commandocentrum voor als er ooit een atoomoorlog uit zou breken, dan zaten hier 20 militairen om de boel te regelen. Maar we denken dat die bunker daarvoor niet meer nodig is."

Lekkage

In de bunker ligt alles veilig zou je zeggen, maar lang niet alles is bewaard of kan nog worden afgespeeld. Volgens Van Wees zijn veel tapes verloren gegaan door lekkage in de bunker. "Op de grond heeft toen een laagje water gestaan en alle banden die op de onderste plank stonden waren nat en die zijn nu weg. Op kantoor liggen ook nog een paar glazen LP's van lang geleden, maar die kunnen we niet afspelen, daar hebben we de apparatuur niet meer voor."

Van Wees kijkt naar een glazen LP die hij achterin de rolkast op kantoor bewaart. "Weggooien doen we niet", zegt hij. "Dit is een interview met de burgemeester uit Assen in 1947. We gaan op zoek naar apparatuur om hem af te kunnen spelen en dan hoop ik te horen wat de burgemeester te vertellen had toen."

