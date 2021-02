Mogelijkheden voor winkeliers, maar 'niet veel effect op omzet'

Het kabinet wil dat niet-essentiële winkels vanaf woensdag 10 februari kunnen beginnen met een service waarbij klanten producten kunnen bestellen en afhalen. Dit wordt ook wel click & collect genoemd. Nu de lockdown in ieder geval tot 2 maart verlengd is, geeft dit de winkeliers meer mogelijkheden.

Voor het bestellen en afhalen gelden wel een aantal regels. Zo mogen klanten niet in de winkel binnenkomen en moet er minstens vier uur tussen het moment van bestellen en afhalen zitten.

'Zal de winkel goed doen'

Voor Ronald van Peer is dit systeem niet helemaal nieuw. Hij heeft een kookgerei- en cadeauwinkel in Emmen en verkocht de afgelopen weken al spullen die mensen zelf kwamen afhalen. "Als mensen op de parkeerplaats staan, dan mocht ik daarnaartoe lopen om het te overhandigen", legt hij uit. "Dat viel dan onder bezorging. Vanaf 10 februari mogen klanten tot aan de voordeur komen. Dat scheelt dan 10 meter lopen."

Desondanks denkt hij dat de nieuwe mogelijkheden vanaf volgende week zijn winkel goed gaan doen. "Nu het zo uitgesproken is door het kabinet, gaat het wel meer leven onder consumenten. Ik verwacht overigens niet dat ik er enorm veel meer omzet uit haal. Daar komt bij dat je er meer tijd aan kwijt bent: de bestelling moet je online afwikkelen, de klant bellen voor een afspraak, enzovoort."

'Niet veel effect op de omzet'

Ook de Asser binnenstadmanager Kjeld Vosjan verwacht dat het voor de omzet van de winkeliers niet veel gaat betekenen. "De meeste ondernemers boden al zo'n service aan", vertelt hij. "Ze deden bijvoorbeeld aan windowshopping, waarbij de winkelier een QR-code of telefoonnummer op zijn winkelruit plakt, waarmee mensen producten kunnen bestellen. Of ze hadden al een online verkoopkanaal."

Waar de bestel- en afhaalservice wél bij helpt, is het actief bezig zijn van de ondernemer. "Sommige winkeliers hebben met de lockdown hun winkel op slot gedraaid en zijn er niet meer geweest. Voor hen is het goed om nu de boel weer op te kunnen pakken en in de winkel bezig te zijn." En als de ondernemers nou nog niet zo bedreven zijn in het online aanbieden van hun producten is er in Assen ook de online winkelstraat van Dit is Assen!, waar ondernemers op aangesloten kunnen worden.

Vosjan vindt het heel moeilijk om in te schatten of veel mensen gebruik zullen maken van de click & collect-service. "Het zullen er meer zijn dan nu, denk ik. Het zal waarschijnlijk steeds verder groeien, maar ik verwacht geen drommen mensen."

Uit zijn contact met winkeliers merkt Vosjan dat een deel van hen het ziet als 'een klein stapje dichterbij de grote heropening' en een ander deel 'eerst maar eens 2 maart afwacht en dan weer verder kijkt'.

'Meten met twee maten'

Gert Jan Dröge van Enter Fashion in Emmen is van mening dat deze versoepeling al veel eerder voor niet-essentiële winkels had moeten gelden. Hij vindt het krom dat bouwmarkten wél aan de deur mochten verkopen. "Dat is meten met twee maten", zegt hij.

Blij is Dröge wel, met het besluit van het kabinet. "We verkopen elke dag tien tot vijftien pakketten. Niet alleen in Emmen, maar bijvoorbeeld ook in Breda en Almelo. We mogen niet klagen, het is best oké gegaan. En deze versoepeling maakt alles nog iets makkelijker."

Dröge gaat bij de ingang van zijn winkel geen afhaalloket in elkaar zetten. "We overhandigen het pakket en dat is het. Betaling gaat via pin of een tikkie. Dat is altijd vlekkeloos gegaan. We moeten er geen studie van maken."

'Click & Collect helpt niet overal'

Winkeliersorganisatie INretail is blij dat het kabinet een 'voorzichtige stap zet richting de heropening van winkels', maar met de mogelijkheid voor het afhalen van bestellingen zijn zeker niet alle winkels gered. Voor bruidsmodewinkels waar jurken op maat gemaakt en gepast moeten worden, helpt de click & collect-service bijvoorbeeld niet echt.

De komende weken worden cruciaal voor een groot aantal kleding-, schoenen- en meubelzaken, zegt de branchevereniging. Bij een peiling onder de eigen achterban dacht vorige week nog ongeveer een derde van de ondernemers de komende maand niet te kunnen overleven. 35 procent gaf zichzelf nog maximaal twee maanden.

'Bedankt voor vertrouwen in detailhandel'

De Raad voor de Nederlandse Detailhandel (RND), een andere brancheorganisatie, reageert positief op de aankondigingen van de overheid. RND-directeur Eus Peters bedankt het kabinet in een reactie voor het in de detailhandel gestelde vertrouwen. "We beseffen dat vertrouwen komt met verantwoordelijkheid én regels. Maar die gaan we op een verantwoorde manier invullen, zodat we op 3 maart weer open kunnen gaan. Wij kunnen dat."