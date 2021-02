MHBOS: Arjan en Kevin zullen er op vrijdagavond in de eerste divisie ook zitten

"Ja, het is pijnlijk. Je ziet je club niet graag verliezen." Arjan baalt. Ook Kevin draait er niet omheen. "Het is ruk, ja. Voor FC Emmen, maar ook de supporters. Wij zitten thuis voor de tv en kunnen op een aantal sfeeracties buiten het stadion na niet zoveel doen."

Het wil niet vlotten met FC Emmen in de eredivisie. Door het coronavirus wordt er door de achttien teams uit de competitie voor lege tribunes gespeeld. Volgens Arjan missen de spelers het thuispubliek: "Het verschil met vorig seizoen is zo groot. Je gaat dingen zoeken. Je ziet spelers niet meer teruglopen na balverlies. Eerder deden ze een stapje erbij voor het publiek. Het is niet best."

Pokkeneind weer terug

Als tieners werden de jongens eens door hun ouders meegenomen naar het stadion van FC Emmen. Later werden meerdere supportersclubs opgericht. Het duo volgde de rood-witten op de voet. Uit én thuis. Ook in de eerste divisie. "Op weg naar FC Dordrecht kwamen we in de file te staan. In de zeventigste minuut kwamen we aan", begint Kevin een beetje te lachen. "Het stond 3-0. Dan zit je nog twintig minuten in het stadion en kun je het hele pokkeneind weer terug."

Sinds de promotie in 2018 van FC Emmen naar de eredivisie heeft de eredivisieclub veel nieuwe fans. Arjan: "Veel mensen willen meeliften op het succes van FC Emmen. Dat was wel even wennen. Eind vorig seizoen werd de wisselwerking tussen de verschillende vakken in het stadion steeds beter. Dat hebben de spelers ook nodig."

Feestbus op pad

We zijn een jaar verder en er is veel veranderd. Geen toegang voor Kevin en Arjan, geen publiek, sfeer en tot overmaat van ramp: de vele punten om in de eredivisie te blijven, blijven uit voor FC Emmen. Of de heren op vrijdagavond terugkeren als de formatie van Dick Lukkien toch degradeert? "Tuurlijk", zeggen ze in koor. Arjan besluit hoopvol: "Er is niets mooiers dan je weekend af te trappen in het stadion. Of met een feestbus op pad. Beter dan wedstrijden op zondagmiddag, hoor."