Man rijdt na zakelijk conflict met auto in op twee mensen

Voor een ernstige bedreiging is een 39-jarige oud-Emmenaar een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd. De man reed op 3 december 2019 in zijn auto op een bedrijventerrein in Emmen op hoge snelheid op twee mannen af. De slachtoffers sprongen net op tijd weg.

De mannen dachten dat hun laatste uur was geslagen. Bijna werden ze geplet tussen de aanstormende auto en een vrachtwagen achter zich. De automobilist werd door de politie gehoord. Hij gaf toe dat hij op de mannen inreed. Hij had nog een zakelijk appeltje met hen te schillen. Maar hij kent zijn wagen en hij is een goede bestuurder. Hij wist wat hij deed en remde tijdig, zei de man tegen de agenten.

In Polen

Een vriendin die tijdens het incident bij de man in de wagen zat vertelde tegen de politie dat haar vriend plotseling op de mannen inreed en dat zij wegsprongen. De officier van justitie vond bedreiging bewezen. De oud-Emmenaar verscheen niet op zitting. Hij woont tegenwoordig in Polen, maar werkt nog wel in Nederland.

Geen werkstraf

De officier had een werkstraf van 150 uur willen eisen. Nu de man in Polen woont is de uitvoering van een werkstraf in Nederland nagenoeg een 'onmogelijke opgave'. Ze stelde de rechter daarom voor de man te veroordelen tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechter vond bedreiging eveneens bewezen. "Geen fraai gedrag", zei de rechter en legde de man de geëiste voorwaardelijke celstraf op.