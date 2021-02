Nedersaksenlijn ook in Drentse Duitsland-agenda

Beide spoorverbindingen vullen elkaar aan en kunnen elkaar versterken, zo is de gedachte. Bovendien willen de Duitse regionale overheden en de Bentheimer Eisenbahn ook heel graag dat de Nedersaksenlijn er komt, want dan ontstaat de mogelijkheid om met de trein van Groningen naar Rheine te reizen. In Rheine kun je per spoor verder naar Berlijn, het Ruhrgebied en andere delen van Duitsland.

ChristenUnie Statenlid Harm Henk Veldsema is de bedenker van de aanvulling: "ln het Europese jaar van het Spoor (2021) staat railverkeer in bijzondere belangstelling. Door het expliciet vermelden van het ontbrekende spoortraject tussen Emmen en Stadskanaal, wordt de Nedersaksenlijn onderdeel van de gezamenlijke lobby richting het Rijk en Europa voor het verbeteren van spoorverbindingen in de grensregio."

Wat is de Nedersaksenlijn? De Nedersaksenlijn is een doorgaande spoorverbinding tussen Groningen over Emmen naar Twente. De verbinding kan ontstaan door de aanleg van een nieuwe spoorlijn van Emmen naar Musselkanaal en door het geschikt maken van de museumspoorlijn van de STAR voor gewoon personenverkeer tussen Musselkanaal en Veendam. Daarnaast moeten er grote aanpassingen aan het bestaande spoor komen tussen Almelo en Emmen en tussen Groningen en Veendam. Kosten: 555 tot 675 miljoen.

Ook voor de Groninger treinverbinding met Duitsland via Leer naar Bremen (Wunderline) zou de Nedersaksenlijn een aanvulling kunnen zijn, denkt Veldsema. Die verbinding met Noord-Duitsland is overigens niet erg snel; Groningen-Bremen duurt ruim twee uur. Het zal overigens nog jaren duren voordat deze verbinding zal kunnen worden versneld, als dat al gaat gebeuren. En zolang de Friesenbrücke over de Ems er nog uit ligt rijden er al helemaal geen rechtstreekse treinen naar Duitsland. De Friesenbrücke werd in 2015 kapot gevaren. In 2024 moet de nieuwe brug klaar zijn.

De opname van de Nedersaksenlijn in de Drentse Duitsland-agenda ging via een zogeheten amendement van Veldsema, waarvoor steun was van bijna de hele Staten. Alleen de PVV stemde tegen. Ook de Duitsland-agenda zelf werd met brede steun aangenomen in PS.

Stand van zaken Emmen - Rheine Het deel vanaf Neuenhaus naar Bad Bentheim is de afgelopen jaren helemaal vernieuwd. Daar rijden sinds de zomer van 2019 weer reizigerstreinen van de Bentheimer Eisenbahn (BE). Het volgende doel is om door te kunnen rijden naar Coevorden. Als alles goed verloopt kan dat weer in 2024 en later verder door naar Emmen. De oude spoorlijn van Neuenhaus naar Coevorden moet daarvoor flink op de schop, want op deze grotendeels onbeveiligde spoorlijn rijden nu alleen goederentreinen met 40 kilometer per uur. Kosten: 29 miljoen aan Duitse zijde, in Nederland mogelijk 3 miljoen van de provincie en 10 miljoen van het rijk. Op de trajecten Emmen - Coevorden en Bad Bentheim - Rheine rijden al personentreinen.

De complete treinroute van Emmen naar Rheine (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

Lees ook: