Noorderlingen steeds somberder door coronacrisis

De coronacrisis is van grote invloed op de mentale gezondheid van Noord-Nederlanders. Aan het begin van de crisis gaven Drenten, Groningers en de Friezen hun leven gemiddeld nog een 7,4. Dat cijfer is gedaald naar een 6,9.

Ook de coronamaatregelen hebben een grote invloed op onze mentale gezondheid. Zo leiden ze tot een verminderde onderlinge verbondenheid. Minder dan de helft van de mensen voelt zich nog verbonden met anderen, ten opzichte van 70 procent in maart vorig jaar.

De Rijksuniversiteit en het UMCG kwamen met deze cijfers naar buiten na het Lifelines corona-onderzoek waarbij 30.000 Noord-Nederlanders vragenlijsten invulden over hun fysieke en mentale gezondheid.

Een dalende trend voor iedereen

De maatregelen hebben flinke impact op de hele maatschappij. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer mensen zich somber, lusteloos of eenzaam voelen. Deze dalende mentale gezondheid is in elke laag van de bevolking zichtbaar, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, geslacht of soort huishouden.

De crisis hakt er flink in bij jongvolwassenen. Deze groep gaf hun leven in de zomer een 7,7, nu is dit gedaald naar een 6,0. Volgens de onderzoekers zijn mogelijke oorzaken hiervoor het online onderwijs, weinig sociale contacten en geen bijbanen in de horeca. Ook worden jongvolwassenen relatief vaak positief getest op het virus of blijkt een huisgenoot het virus te hebben, waardoor studentenhuizen in quarantaine moeten.

Leren van de data

Ondanks de strenge lockdown-maatregelen, gaan veel meer mensen naar hun werk. In de eerste lockdown werkte 40 procent op locatie, nu is dat 51 procent. Met name hoogopgeleiden gaan vaker naar hun werk, terwijl ze dit tijdens de eerste lockdown niet deden.

Lude Franke, hoogleraar genetica bij het UMCG, benoemt de impact die dit onderzoek mogelijk heeft. "Sinds het begin van de pandemie hebben we veel gedetailleerde informatie verzameld van de deelnemers in het grote Lifelines-onderzoek, zoals over hun gezondheid, leef- en werksituatie. Deze gegevens maakt onderzoek mogelijk naar risicofactoren om een COVID-19 infectie op te lopen én welke maatregelen welk effect hebben gehad. Hopelijk kunnen deze inzichten in de toekomst bijdragen aan maatregelen die een zo beperkt mogelijke impact op het welbevinden van Nederlanders hebben."