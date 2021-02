Afgelopen jaar minder winkeldiefstallen in Drenthe

Winkeldieven hebben vorig jaar minder vaak toegeslagen in Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Werden er in 2019 nog 686 diefstallen geregistreerd, afgelopen jaar daalde dit tot 622.

De coronacrisis lijkt de grootste veroorzaker van de daling. In april, ten tijde van de eerste lockdown, daalde het aantal diefstallen van 77 in 2019 naar 45 in 2020. Hetzelfde patroon is te zien in het najaar. In oktober was er een daling van 35 diefstallen (86 in 2019 versus 51 in 2020).

Opvallend is de stijging van het aantal diefstallen in juni, het moment waarop de nodige versoepelingen ingingen. Het leverde in 2020 63 diefstallen op, 19 meer dan een jaar eerder. Ook in augustus (+19) en november (+18) waren er opvallend meer geregistreerde gevallen.

Emmen koploper

In absolute aantallen is Emmen koploper qua aantal geregistreerde diefstallen in Drenthe. Vorig jaar waren dit er 224. Assen volgt op plaats twee (169), gevolgd door Hoogeveen (71) en Meppel (41).

Op basis van het aantal geregistreerde diefstallen per tienduizend inwoners is Assen koploper met 24,6 diefstallen. Emmen volgt met 20,9 registraties per tienduizend inwoners.

Landelijk ook daling

De politie noteerde landelijk vorig jaar iets meer dan 34.000 diefstallen uit winkels, tegenover ruim 39.000 in 2019. Dat is een daling van zo'n 12 procent. Alleen in de provincie Utrecht was er een stijging van het aantal diefstallen zichtbaar.