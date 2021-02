Nieuw zorgcomplex Hoogeveen op plek van basisschool De Krullevaar

Zorgorganisatie Dagelijks Leven gaat de zorg bieden in het Korhoenhuis. "Het wordt een kleinschalige locatie voor mensen die dementie hebben", zegt manager opstart Anne Marie van 't Holt- van Lammeren. "Kleinschalig betekent maximaal 21 bewoners."

Wachtlijst

Dagelijks Leven is ook verantwoordelijk voor de zorg in het Korenhuis in Hoogeveen. "We zien dat er een wachtlijst is bij het Korenhuis, we kunnen straks mensen van de wachtlijst een kamer op de nieuwe locatie toewijzen." De organisatie bouwt ook twee nieuwe huizen in Emmen, het nieuwe gebouw in Hoogeveen wordt in soortgelijke stijl gebouwd.

Het schoolgebouw aan de Korhoenstraat staat leeg sinds de school verhuisde naar het nieuwe Kindcentrum Wolfsbos. De huisartsenpraktijk die gebouwd wordt, staat los van de plannen van Dagelijks Leven.