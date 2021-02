FC Emmen supporters in toeter-optocht naar de Oude Meerdijk

"We willen om 16:00 uur op de grote parkeerplaats achter Wildlands (P4) verzamelen", laat organisator en oud-directeur van FC Emmen Wim Beekman weten. Samen met Ben Oort is hij één van de initiatiefnemers van de actie. Beekman kwam vanochtend in een versierde auto bij het stadion aan. "Pimp je auto, in de kleuren van de club, bijvoorbeeld met een FC Emmen vlag en dan rijden we, in optocht, al toeterend en lawaai makend richting het stadion."

Coronaproof

Er is bewust gekozen om dit met de auto te doen, om de actie coronaproof te maken. "We roepen iedereen op om in de auto te blijven zitten, dat is erg belangrijk", laat Oort weten. Aangekomen bij het stadion, worden de auto's op het grote plein opgesteld en wordt een lawaaiactie georganiseerd. "We hopen dat de spelers ook nog even komen kijken, zodat ze zien dat alle supporters de club ook blijven steunen in moeilijke tijden. Wellicht dat we, met de actie, de jongens zo weten te motiveren, dat FC Emmen kan stunten tegen AZ, al zal dat niet makkelijk worden."

De mooist versierde auto wint een prijs. "Er is een mooie prijs te winnen. De mooiste auto wint een bedrag van 250 Euro. die ze kunnen besteden bij FC Emmen om merchandise van de club te kopen." De actie duurt zaterdag tot 19:00 uur. De wedstrijd tegen AZ begint een uur later. Radio Drenthe doet, uiteraard, live verslag van de wedstrijd. De uitzending begint om 19:30 uur.