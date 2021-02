NAM stopt gaswinning in klein veld bij aardbevingen of forse schade

De NAM is actief in zogeheten kleine velden in vooral het noorden en zuiden van Drenthe. "Het zijn kleine velden en dat is anders dan Groningen. Op het moment dat er in een klein veld aardbevingen zijn, veel schade is of meer bodemdaling is dan voorspeld waardoor er overlast is, dan stoppen we de activiteiten en houdt het op. Dan gaan we echt stoppen."

Atema heeft dit ook beloofd toen hij twee jaar geleden aantrad. "Als er ergens een aardbeving boven de 3.0 op de schaal van de Richter is, dan sluiten wij het veld meteen. Die belofte doe ik ook in de winningsplannen. Wij beloven dat er geen tweede Groningen komt. Geen nieuw veld waardoor er aardbevingen plaatsvinden met schadeafhandeling, waardedaling en al die ellende die Groningers gehad hebben."

Onrust

In verscheidene Drentse plaatsen is er onrust door gaswinning, lopen er juridische procedures en worden burgemeesters naar Den Haag gestuurd om bezwaar te maken. "Ik kan alleen maar zeggen dat mensen niet bezorgd hoeven te zijn. Ook willen we de omgeving laten meeprofiteren van de gaswinning."

Atema erkent dat dit in het verleden in Groningen niet goed is gegaan. "Maar we hebben bijvoorbeeld in Friesland bij een nieuw veld met de gemeente afspraken gemaakt dat een deel van de winst die door de NAM en de overheid wordt gemaakt, terugvloeit naar de regio. Dat gaat ook in Drenthe gebeuren. In Schoonebeek gebeurt dat al. Daar heeft de omgeving geweldig meegeprofiteerd van de oliewinning en de aanwezigheid van de NAM. In Schoonebeek, Hoogeveen of Emmen is ook geen onrust omdat we daar historisch onze rol beter hebben ingevuld dan op sommige andere plekken", aldus Atema.

De NAM begrijpt de onrust die er in sommige gemeenten is over gaswinning. "Het is terecht dat mensen zeggen: wat er in Groningen is gebeurd willen wij niet. Daarom geven we nu ook garanties en laten we regio's meeprofiteren. We hebben geleerd van Groningen. Ik begrijp dat het even duurt voordat het vertrouwen terug is. Dat is niet in een nacht hersteld. Maar wij zullen laten zien dat we een heel verantwoord bedrijf kunnen zijn en dat mensen ook profijt van ons kunnen hebben."

Bekijk hieronder een uitgebreid interview met Johan Atema van de NAM:

Parlementaire enquête

De Tweede Kamer start binnenkort met een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. "Voor mij is het belangrijkste om daar transparant te zijn over de fouten die we hebben gemaakt en daar verantwoording over af te leggen. Ik vind dat Nederland en de Groningers daar recht op hebben. Wij als bedrijf moeten laten zien dat we geleerd hebben en erkenning geven aan de fouten."

De NAM-directeur is niet bang voor de consequenties die de enquête zou kunnen hebben. "Ik ga daar geen rekening mee houden. Er is geen alternatief. In Groningen zijn fouten gemaakt. Wij hebben daar als bedrijf al sinds de jaren 90 een grote rol in gespeeld. We hebben niet goed voorspeld dat er aardbevingen zouden komen en we hebben niet goed ingeschat wat de bevingen en schade aan huizen met mensen doen. Ook in de oplossing hebben we te lang geprobeerd om mee te helpen in plaats van op afstand te gaan staan en de afwikkeling door de overheid te laten doen, zoals nu gebeurt."

"Wij zullen niet in Drenthe dezelfde fouten maken", zegt Atema. "Ik hoop dat mensen in Drenthe dat ook zien. Daar waar wij actief zijn wordt werkgelegenheid gecreëerd. We voorzien Nederland van gas. Ook die rol moet belicht worden. Nederland heeft nog tientallen jaren gas nodig en wij willen daar graag een positieve rol in spelen", zo besluit Atema.