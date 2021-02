Korfbalvereniging DES trekt na meer dan zestig jaar de stekker eruit

"Het is heel erg jammer maar als je kijkt naar de afgelopen jaren, weet je dat het niet anders kan", zegt voorzitter Peter Bouwman van Korfbalvereniging DES. De Norger club ziet zichzelf genoodzaakt per 1 juli te stoppen vanwege een gebrek aan leden. Bovendien zijn er geen vrijwilligers die de bestuurstaken van vader Roelof en zoon Peter Bouwman willen overnemen.

Op het moment telt KV DES dertig korfballers, waarvan dertien jeugdleden. Verder zijn er twee seniorenteams. "Eén daarvan speelt alleen in de zaal en is het afgelopen jaar dus nauwelijks in actie gekomen", zegt Bouwman. "Een aantal van deze senioren wil stoppen, waardoor er bijna alleen nog heren over blijven. In de jeugd zien we andersom dat het steeds moeilijker wordt om jongens in de teams te krijgen. Omdat korfbal een gemengde sport is, maakt dat het lastig om teams te vormen zoals je dat zou willen."

Perspectief

Verderop, in Roden, lukt dat wél. Daar bloeit Korfbalvereniging Noordenveld als nooit tevoren. "We zagen de afgelopen jaren al meer leden naar Roden vertrekken. Als je verder wil in de sport, moet je naar Roden of Assen. Dat is een gegeven."

Bouwman, wiens vader Roelof zich al jaren hard maakt voor het behoud van DES, vindt het betreurenswaardig dat er straks niet meer gekorfbald wordt in Norg. "Maar we hebben als club geen perspectief. Niet alleen is er geen opvolging voor het bestuur, het aantal leden uit het dorp liep ook al jaren terug. Van de seniorenteams komen er mensen uit Groningen en zelfs Zoutkamp om hier te korfballen."

Warme vereniging

De leden wisten in het najaar van 2020 al dat het einde in zicht kwam. Afgelopen januari kregen zij definitief bericht. DES rest nu nog de afronding van meer dan zestig jaar korfbal. "We gaan proberen het materiaal aan scholen of verenigingen te slijten", zegt Bouwman. "Verder gaan we in gesprek met korfbalverenigingen uit de regio om te kijken of leden - die door willen - daar terecht kunnen."

Naar eigen zeggen verliest Norg hiermee een 'warme vereniging. "Men voelde zich hier altijd welkom", weet Bouwman. "Dat verklaart ook waarom leden nog steeds grote afstanden rijden om hier te komen korfballen."