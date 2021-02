Aanpak overlast op trein Emmen-Zwolle leidt tot discussie over term veiligelanders in Provinciale Staten

Maar geen van de twee moties ingediend door de VVD en gezamenlijk door PVV/JA21/FvD haalden de eindstreep. Het debat ging voor een flink deel niet meer over de incidenten en de overlast op de trein, maar het wel of niet gebruiken van de term 'veiligelanders,' het wel of niet stigmatiseren of over één kam scheren van die groep asielzoekers en of het grootste deel van de overlast nou wel of niet door die groep mensen wordt veroorzaakt.

De VVD kreeg wel duidelijkheid van vervoersgedeputeerde Cees Bijl: hij gaat samen met de provincie Overijssel bij het Rijk geld vragen om de maatregelen van vervoerder Arriva tegen de overlast te kunnen bekostigen. Maar de weg is lang.

Toonzetting

Een aantal partijen hadden moeite met de toonzetting van de moties van VVD en de PVV/JA21/FvD. De VVD schreef in haar motie "veelal veroorzaakt door een relatief kleine groep veiligelanders." De andere rechtse partijen hadden het over "uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan terugkeer" en dat "de rijksoverheid verantwoordelijk is voor het zich in Nederland ophouden van de groep voornaamste overlastgevers wegens het niet uitvoeren van bestaand uitzettingsbeleid." JA21 wil versnelde uitzetting van veiligelanders door het Rijk. Dan veroorzaken ze ook geen overlast in de treinen en dat hoef je ook geen dure maatregelen te nemen.

GroenLinks-statenlid Ewoud Bos: "Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn nog iets anders dan veiligelanders die nog in afwachting zijn van een uitspraak over wel/geen status." Volgens SP'er Wim Moinat zijn het niet alleen veiligelanders die de overlast veroorzaken, er zitten ook 'hollandsche hufters' bij. Ook de ChristenUnie vroeg zich af wie nou precies de overlast veroorzaakt.

'Het is wel duidelijk wie overlast veroorzaakt'

Voor Sterk Lokaal-fractievoorzitter Alfred Schoenmaker is het helder: "Hoe wij hier mee omgaan is wat raar, welke groep de overlast veroorzaakt is duidelijk. Hij somt de bronnen op: journalistiek werk van RTV Drenthe en RTV Oost, vakbonden en werknemers van Arriva. Dat zijn voor ons wel betrouwbare bronnen. Is dit allemaal onzin?", vroeg hij aan Bos van GroenLinks. "Je kunt verschillen qua toon. Maar deze moties komen niet zo maar uit de lucht vallen, er is genoeg veldwerk verricht", vulde JA21-fractievoorzitter Thomas Blinde aan. Volgens Bos pikken de media en vakbonden de signalen van Arriva-werknemers op, dus dat is allemaal dubbel op.

"Kunt u mij nu meteen een lijst geven met veilige landen?", bitste hij Schoenmaker toe. Dat kon Schoenmaker. Waarna Bos de discussie nog dieper trok door duidelijk te maken dat er ook uit die veilige landen mensen naar ons land vluchten omdat ze in hun land niet veilig zijn.

CDA: VVD polariseert

CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken: "We hebben moeite met de polariserende teksten van de VDD. De discussie over veiligelanders stoort ons. Het is geen optie treinstewards uit te rusten met machinegeweren." Nou was dat ook niet wat Ja21, PVV en Forum willen. Die willen de treinstewards opleiden tot BOA met geweldsbevoegdheid en uitrusten met een taser (stroomstootwapen). Overigens gaat dat ook de VVD te ver.

VVD: CDA bagatelliseert

Van Dekken: "Deze asielzoekers moeten een paar keer per week naar Zwolle reizen. Ze hebben vaak geen geld en zijn kwetsbare mensen." Volgens Karin Zwaan van de VVD bagatelliseert Van Dekken het probleem. "En geen geld om te reizen kan toch geen vrijbrief zijn voor dit gedrag? Het is de omgekeerde wereld als we mensen die overlast veroorzaken als kwetsbaar bestempelen en ze hun gang maar laten gaan", vindt Zwaan. Sterk Lokaal en de VVD vinden dat je "het beestje gewoon bij de naam moet noemen".

En zo kwam de discussie in Provinciale Staten steeds verder af te staan van waar het nu eigenlijk om gaat: treinreizigers die zonder geldig vervoersbewijs reizen en overlast en incidenten veroorzaken zodra ze daar door treinpersoneel op aangesproken worden. Dat die overlast moet worden aangepakt daar is iedereen in PS het wel over eens.

Vervoersgedeputeerde Cees Bijl bleef ver van de discussie. Volgens hem doet hij al wat de VVD vraagt. Hij praat samen met zijn Overijsselse collega Bert Boerman over een rijksbijdrage om de overlast aan te pakken. Dat kan volgens vervoerder Arriva met een combinatie van maatregelen: de huidige treinstewards opleiden tot BOA met geweldsbevoegdheid, meer treinpersoneel erbij, vliegende teams van BOA's in Emmen en Zwolle die collega's binnen een half uur kunnen helpen. En permanente perroncontroles in Emmen en Zwolle zodat reizigers zonder vervoersbewijs de trein überhaupt niet in komen. Kosten: minimaal 1,5 en maximaal 2,4 miljoen euro.

'Wij vragen rijksbijdrage'

Bijl: "Je mag van ons verwachten dat we meebetalen aan de veiligheid in de trein, maar de situatie is zo ernstig dat de vraag aan het kabinet om bij te springen gerechtvaardigd is. Het aantal incidenten is weer gegroeid naar het niveau van 2016 toen er een grote instroom van asielzoekers was. We hebben het in dit land geweldig georganiseerd: op de moeilijkst bereikbare verre plek (in Ter Apel) zetten we een aanmeldcentrum voor asielzoekers neer. En daar laten we iedereen naar toe reizen. De meesten zijn van goede wil, het is een kleine groep die zich misdraagt. Er wordt niet bijgehouden wat de achtergrond is van diegenen die overlast veroorzaken, maar het werkveld zegt: het zijn klanten van COA en IND, maar ook Nederlanders. Een groot deel van de incidenten is gerelateerd aan reizenden naar het azc in Ter Apel."

Arriva heeft nu een proef lopen met twee stewards op de trein en er wordt in regionaal verband voor Oost-Nederland gesproken over een gezamenlijke aanpak en ook een vervoersverbod. Maar de trein van Zwolle naar Emmen en de bus van Emmen naar Ter Apel vallen weer buiten deze regio zegt Bijl.

Geen motie meer over

En zo trok de VVD de motie in. JA21 wilde de gezamenlijke PVV/FvD/JA21 motie aanpassen om zo toch een mogelijke meerderheid over de streep te trekken maar dat wilde PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten niet. Dus haakten JA21 en FvD af en bleef een motie van alleen de PVV over die volledig werd weggestemd.

VVD'er Karin Zwaan: "Ik wist dat wat wij in onze motie hadden staan wel voor wat reuring bij onze coalitiepartners zou veroorzaken. Onze motie zou het niet gaan halen. En het antwoord van Bijl maakt dat ik de motie introk. Maar we blijven hier bovenop zitten."

PPV'er Nico Uppelschoten: "Het blijft raar dat wij in Drenthe er hier zo spastisch over praten en er in Provinciale Staten van Overijssel een hele duidelijke motie Statenbreed is aangenomen waar het woord veiligelanders wel in staat." Die verbazing deelt Zwaan met Uppelschoten.

Een Arriva trein op station Emmen-Zuid (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Lees ook: