Djammen: S. Lois, van punk naar akoestische americana

Na het spelen in een punkband, bleek dat dat het ook niet was. "Van daaruit ben ik weer teruggegaan naar de tijd voordat het elektrisch ging."

Americana

Het onversterkte spelen sprak - en spreekt - Valkema aan. Hij haalt Bill Haley en Bill Monroe aan als voorbeelden uit die akoestische rock-'n'-rolltijd. "Ik heb een soort op-en-neergaande zoektocht gehad in de muziek", zegt de Meppeler. Maar de zoektocht stond toen nog steeds niet stil. "Toen kwam ik uiteindelijk uit bij The Carter Family en dat was het helemaal."

De krakerige hillbillymuziek van de Amerikaanse muziekfamilie ergens jaren twintig van de vorige eeuw is duidelijk terug te horen in muziek van S. Lois. Maar ook nu staat het niet stil. "Ik heb sinds kort ook een versterker, dus ik weet niet wat de toekomst brengt", glimlacht hij. "Maar er is dus ook weer elektriciteit in huis."

S. Lois

Ook zijn artiestennaam doet Amerikaans aan, maar daar zit een ander verhaal achter. "Het is een naam die mijn ouders hadden klaarliggen. Ze hadden twee namen voor mijn geboorte. Een meisjesnaam en een jongensnaam. Mijn jongensnaam is Wijtze Valkema geworden. In het geval dat ik een meisje was geweest, hadden ze Sarah Louise klaarliggen als naam. Dat vond ik een mooi gegeven om als artiestennaam aan te nemen", vertelt Valkema.

Met een kleine draai aan zijn meisjesnaam klinkt het aardig Amerikaans en draagt het bij aan het totaalplaatje van de Meppeler artiest. "Het helpt wel een beetje om de muziek te kunnen plaatsen en om in hetzelfde genre te blijven."

In de kelder

De opnames voor Djammen vonden plaats op een bijzondere plek: de oude zuivelfabriek in Kolderveen. Een locatie waar Valkema nauw bij betrokken is. "Dit is een plek waar kleine concerten georganiseerd worden, van de Vegafabriek", vertelt Valkema. "Daar help ik mee met het ontwerpen van posters."

Naast muzikant is hij in het dagelijks leven grafisch vormgever. De optredens vanuit de Vegafabriek liggen al een tijd stil, net als de optredens van S. Lois. Wel is hij druk aan het schrijven. "Ik ben lekker bezig met nieuw materiaal." Wanneer dat uit moet komen, weet hij nog niet.