Kabinetsbesluit lost verloren voorraden van winkeliers niet op

Dat zal sowieso tot 2 maart de werkwijze worden voor veel ondernemers in de retail. Openstelling van winkels behoort tot die datum in ieder geval niet tot de mogelijkheden, verklaarde demissionair premier Mark Rutte in de persconferentie.

Zenuwachtig

Jos Schomaker, bestuurslid van Emmen Vlinderstad, haalt zijn schouders op. "Het is fijn dat er met de retail meegedacht wordt, maar de problemen zijn gigantisch. Dit is dus een klein doekje voor het bloeden. Het is meer de onzekerheid waar ondernemers last van hebben. Mogen we na 2 maart open of wordt het dan weer 2 april? Het gebrek aan zekerheid, daar worden ze zenuwachtig van."

Voorraad grootste probleem

Schomaker benoemt het grootste probleem voor veel winkeliers, de voorraad. "Zowel financieel als logistiek lopen winkeliers daar tegen problemen aan."

Modewinkels uitgekleed

"Ga maar na, het winterseizoen is afgelopen en de winkels hangen nog vol met winterkleding. Waar ga je ermee naartoe? De zomercollectie wordt al uitgeleverd." De winkeliers worden daardoor financieel uitgekleed. "Het geld zit in de voorraad. De leveranciers hebben geïnvesteerd in collecties, maar er komt geen geld binnen. Het is voor de hele keten niet best. Welke vergoeding geeft kabinet voor de voorraden? Dat is de vraag."

Hoe lang ondernemers het nog kunnen volhouden, durft het bestuurslid van de ondernemersvereniging niet te zeggen. "Iedereen ligt aan het infuus. Als de tegemoetkomingen afdoende zijn, kun je het volhouden, maar dat is juist het probleem. De onzekerheid. De toezegging krijgen voor een bepaald bedrag is één, maar wanneer wordt dat gestort? Hoe gaat het verder daarna? Wat moet er terugbetaald worden?"

Tekst gaat verder onder de foto

Martin Savenije van Sandra's Boetiek had al een soort afhaalservice (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

Martin Savenije, eigenaar van Sandra's Boetiek, kijkt met een gemengd gevoel terug op de Click-and-Collect-methode: "Het levert een klein beetje rek op. De klanten uit de omgeving kunnen het komen ophalen. Dat scheelt verzendkosten en PostNL wordt iets ontlast."

Geen yes-moment, wel waarschuwing

Een paar weken terug experimenteerde Savenije, een ondernemer die naar wegen zoekt om zijn onderneming voort te zetten, al met een soortgelijke afhaalmethode. Het leverde hem een waarschuwing op van passerende boa's. "Ze dreigden zelfs met een boete. We zijn toen op de vingers getikt en nu mag het wel."

Slikken en doorgaan. Daar komt het volgens de ondernemer op neer. "Verdienen doen we gewoon niet. Dat is simpel zat. We houden niets over." En als het om verloren voorraad gaat, komt het volgens Savenije op ondernemen aan. "Je probeert innovatief te zijn met kortingsacties om te zorgen dat je alsnog van je handel afkomt, ook al verdien je er dan niet veel meer aan."

Het is een kwestie van zichtbaar blijven en overleven. "Je moet zorgen dat je naam blijft circuleren. Als ondernemer moet je je kop erbij houden. Een oplossing vind je, maar of het goed of slecht is dat is de vraag. Wij komen er denk ik wel uit en proberen er maar het beste van te maken."

Tekst gaat verder onder de foto

Gerbert Junoy van Grand Café Plein wacht totdat hij zijn gasten weer op het terras mag verwelkomen (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

Gerbert Junoy van Grand Café Plein heeft met spanning gekeken naar het kabinetsbesluit. De horeca werd genoemd, maar er is eigenlijk niets concreet uitgerold. De afhaalservice heeft hij met zijn bedrijf een aantal weken volgehouden, maar dat bleek niet rendabel genoeg.

"Het verschil met een restaurant is dat zij alleen de focus op diners hebben. Bij mij kunnen gasten de hele dag door alles pakken. Koffie, gebak, lunch, diner en zelfs daarna de borrelpiano nog met alles erbij. Dat totaalplaatje kunnen we nu niet bieden. Het alleen af laten halen van diner is dus maar een fractie van de omzet die we normaal draaiden."

De persconferentie verandert niet veel voor de horeca, ook zij blijven kampen met het voorraadverlies. "Alles blijft hetzelfde, maar we zitten wel met onze voorraad. Alles gaat over datum. Gelukkig heb ik weinig ingekocht van tevoren, maar ook wij zien nu dat de frisdrankvoorraad tegen de houdbaarheidsdatum loopt."

Centrummanager verwacht geen stormloop

Laurens Meijer is centrummanager in Emmen. Hij verwacht naar aanleiding van het Click-and-Collect-idee geen stormloop van mensen die spullen af komen halen. "Het is dubbel. Aan de ene kant hoop ik dat het sociale aspect van ondernemen weer een beetje terugkeert. Aan de andere kant is het een opening naar een nieuwe start. Al is deze 'versoepeling' natuurlijk geen redding."

Het wordt steeds moeizamer voor de ondernemers, merkt ook Meijer. "De nieuwe voorraden zijn allemaal aangekocht en moeten betaald worden terwijl de oude voorraad er eigenlijk nog ligt. Het is zeker geen rozengeur en maneschijn na deze persconferentie."