Anco Jansen krijgt toch zijn transfer: per direct naar NAC

Hij had zich er al bij neergelegd dat hij het seizoen zou afmaken bij FC Emmen, maar vandaag kwam alles toch nog in een stroomversnelling. Anco Jansen verruilt Drenthe voor Brabant en speelt de rest van het seizoen voor NAC. De 31-jarige aanvoerder verlaat FC Emmen na bijna vier jaar trouwe dienst.

Sinds Jansen in 2017 in Drenthe neerstreek, ging het crescendo met de Drentse club. In zijn eerste seizoen in het rood-wit promoveerde Emmen voor het eerst in de geschiedenis naar de eredivisie. In de 1-3 overwinning in de finale van de play-offs was hij bij ieder doelpunt betrokken. Zelf nam de Messi van de Meerdijk de bevrijdende 1-2 voor zijn rekening.

In het eerste eredivisiejaar speelde de Zwollenaar 29 wedstrijden, scoorde hij in de eerste wedstrijd ooit van Emmen op het hoogste niveau tegen ADO Den Haag, maar raakte hij een paar duels voor het einde van de competitie weer geblesseerd aan zijn knie. Daardoor miste Jansen niet alleen het slot van dat seizoen, maar ook vrijwel het complete tweede jaar in de eredivisie.

Dit seizoen kwam Jansen tot zeventien optredens in de eredivisie en scoorde hij één keer. De laatste weken moet de eerste captain het vooral doen met invalbeurten.