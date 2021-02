Nieuwbouwplannen 34 appartementen Eelde gepresenteerd aan omwonenden

De architect van het project en ontwikkelaar BPD presenteerden de plannen in een online uitzending.

Gedoe

De wens voor nieuwe appartementen in het centrum van Eelde bestaat al jaren. Maar onder andere door gesteggel over het bestemmingsplan en een projectontwikkelaar die failliet ging duurt het langer dan gepland voordat de eerste steen gelegd wordt op de percelen op de hoek van de Burgemeester Strubenweg en de Hoofdweg.

De vorige projectontwikkelaar had eerder al een plan op tafel gelegd voor de appartementen. Maar verschillende omwonenden hadden klachten over de massaliteit van de bouw, ook wilden ondernemers meer plek voor bedrijven aan de onderkant. Verder zagen de overburen de plek van de ingang van de parkeergarage niet zitten, ze vreesden dat de koplampen van in- en uitrijdende auto's in hun woonkamer zou schijnen. Maar toen de projectontwikkelaar failliet ging werden alle plannen tijdelijk in de ijskast gezet.

Nieuw leven

Projectontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) heeft na overleg met de gemeente het project nieuw leven ingeblazen en ook de architect heeft geluisterd naar de klachten van omwonenden op de eerste plannen. "Ja, de plannen zijn nu mooier", aldus architect Harry Nanninga van HJK architecten over zijn eigen ideeën.

Ten eerste heeft hij de massale indruk van het gebouw aangepakt door niet één groot dak over de appartementen te plaatsen, maar door meer afwisseling in het dak aan te brengen. "We maken als het ware een soort sprongen in de daken", legt de architect uit. Ook is de ingang van de parkeergarage, met plek voor ruim zestig auto's, verplaatst naar de Hoofdweg.

"En doordat we trapsgewijs het gebouw ophogen, is het gebouw lager dan de kerk qua nokhoogte. Ook is de goothoogte lager dan die van de kerk", vertelt Nanninga over de hoogte van het gebouw. "Ook willen we de woonmassa verfijnen door het plaatsen van schoorstenen of een dakkapel."

Dorps karakter

Nanninga benadrukt dat hij met zijn plan heeft geprobeerd om verbinding te zoeken met het dorp. In de plannen is er geen ruimte voor ondernemers in de onderkant van het gebouw omdat de gemeente juist 1500m2 minder winkelruimte wil om zo een naar eigen zeggen compacter en sterker winkelcentrum wil ontwikkelen.

En dus komen er ook aan de onderkant woningen, die volgens de architect mooi verbonden moeten worden met het dorp. "We willen een overgang van straat naar woning. Dat doen we door bij elk appartement op de begane grond een voortuin aan te leggen. En ook is er een eigen entree voor elke woning op de begane grond", aldus Nanninga.

Ruimte

"En ook is er een groene haag aangegeven met een pad naar de voordeur. Dus je hebt als je op de openbare weg loopt een natuurlijke afscheiding. Dat geeft meer het gevoel van een dorpsstraat", voegt Theodor Koenen van projectontwikkelaar BPD toe aan de groene plannen. Op de schetsen staan ook een aantal bomen, hoeveel het er zijn en hoe groot wordt pas later in het project bepaald.

De bedoeling van de projectontwikkelaar is om 34 verschillende appartementen te bouwen, variërend in grootte van 65m2 tot 140m2. Verder komen er drie maisonnettes, dus met meerdere woonlagen. "Qua prijzen moet je dan denken aan 230.000 voor de kleinste en dat kan oplopen tot 500.000 voor de grootste", aldus Koenen.

Hoe nu verder

Nu is eerst het woord aan de gemeenteraad, die vergadert op 9 februari over de plannen die op tafel liggen. Als de plannen worden goedgekeurd mogen omwonenden er nog hun zegje over doen en eventuele klachten indienen. Dit kan via de website van het project, maar voor officiële klachten moeten ze bij de gemeente zijn. Daarna gaat de architect aan de slag met een definitief plan, waar ook details als bijvoorbeeld kleur, type dakpannen en soort stenen staan vermeld.

"Als dan het definitieve bestemmingsplan ook word goedgekeurd, dan willen we snel doorschakelen en beginnen met de verkoop. We starten vaak met bouwen als 70% is verkocht", legt Koenen uit. "En dan moet je uitgaan van anderhalf jaar bouwtijd." Als alles meezit zou medio 2022 de bouw kunnen beginnen, zodat de eerste inwoners in 2023 de verhuisdozen kunnen pakken.

