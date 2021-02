Anco Jansen: 'Ik ga missen hoe FC Emmen was'

Nee, het is niet het afscheid geworden wat hij had verwacht. Zeker niet na zijn weergaloze wedstrijd op die gedenkwaardige 20 mei 2018. Vooral door hem, Anco Jansen, versloeg FC Emmen op die zondag het Sparta van Dick Advocaat en promoveerde de Drentse club naar de eredivisie. "Mede daardoor voelt het nu niet alsof ik door de voordeur de club verlaat", aldus Jansen vanuit Breda. "Maar dat is voetbal."

"Ik heb al een appartement", lacht de Zwollenaar. "Op vijf minuten van het centrum. Echt een prachtige plek." Morgen traint hij voor het eerst mee met zijn nieuwe club. NAC dus. De nummer 4 van de Keuken Kampioen Divisie. Een club die nog volop meestrijd voor promotie. "Wat ik voor ogen heb? Ik weet dat ik het nog een keer kan wat ik in 2018 deed. Dat is het doel."

Jansen heeft zin in zijn nieuwe avontuur, maar is ook realistisch. "NAC heeft een goede ploeg en het is niet zo dat ik hier zomaar een basisplaats heb. Ze hebben zich onlangs nog versterkt en gewoon veel aanvallers in de selectie. Ik zal het moeten afdwingen."

Perspectief

Dat afdwingen van een basisplaats had Jansen natuurlijk ook in Emmen kunnen doen. "Zeker, maar ik voelde dat ik minder speelminuten zou maken. Vooral door de komst van andere aanvallers. En je weet gewoon dat zij hun kans zullen gaan krijgen. Of ik mezelf niet beter vond? Ja, misschien wel. En ja, ik had ook meer willen spelen. Dat zal voor iedereen gelden die op de tribune zit. Maar ik weet gewoon dat hoe meer ik speel hoe beter ik word. Maar dat perspectief was er niet. Misschien verwachtte iedereen wel teveel van mij, maar ik had anderhalf jaar amper gespeeld. Dan is het lastig om iedere wedstrijd dat je speelt beslissend te zijn, zeker in een stroef draaiend elftal."

Naar mijn mening, en dat heb ik hem ook gezegd, is het dankzij ons - en daar wil ik echt verder niemand mee tekort doen - dat Emmen op dit niveau is gekomen."" Anco Jansen over trainer Dick Lukkien en zijn eigen rol bij FC Emmen

Jansen zat vanmiddag lang aan de telefoon met Dick Lukkien, de trainer voor wie hij Turkije verruilde voor FC Emmen. "Ik heb hem bedankt voor de prachtige jaren. Naar mijn mening, en dat heb ik hem ook gezegd, is het dankzij ons - en daar wil ik echt verder niemand mee tekort doen - dat Emmen op dit niveau (de eredivisie) is gekomen."

"Eigenlijk kwam ik naar Emmen met het idee dat ik maar een jaartje zou blijven, maar het zijn drie en een half jaar geworden", besluit Jansen. "Wat ik het meest ga missen. Hoe de club was? Dat we vanuit het niets, met een topsfeer met mannen als Jan Haak, Kareltje, Peter van der Vlag en Dennis Telgenkamp en later met Michael de Leeuw het onmogelijke hebben behaald en ons twee keer handhaafden."

