Vaccinaties bij verpleeghuizen: 'Mensen met dementie moet je het steeds uitleggen'

Medewerkers van De Wijde Blik begeleiden alle bewoners om de beurt naar het restaurant van de instelling. Dat is de plek waar de inentingen plaatsvinden. "Het gaat heel rustig met een kopje koffie en wat lekkers erbij", legt zorgmanager Bolhuis uit. "We hebben het heel ruim ingepland, zodat het rustig kan verlopen." Er zijn extra verpleegkundigen aan het werk.

Steeds opnieuw uitleggen bij dementerenden

In de zorginstelling zitten onder meer mensen met vergevorderde dementie. Zij begrijpen niet waarom er gevaccineerd wordt. "Van tevoren moeten we het uitleggen", zegt Bolhuis. "Maar ook op het moment van de vaccinatie moet je het weer uitleggen. Het blijkt dat veel mensen het op dat moment goed vinden."

Bewoners mogen zelf bepalen of ze zich willen laten vaccineren. Bij mensen met zware dementie is een contactpersoon om toestemming gevraagd. "Niemand wordt tegen zijn wil in ingeënt", zegt Bolhuis.

'Om corona de kop in te drukken moet je meewerken'

Vrijwel iedereen in de instelling kreeg een prik, zo ook Gerrit Schuiling. "Ik heb er niks van gevoeld", zegt de 99-jarige. Of hij de vaccinatie graag wilde? "Wie wil er nou graag een prik? Maar het is een must, hè. Om die corona de kop in te drukken. Dan moet je meewerken hè."

Dat de hele vaccinatieronde soepel is verlopen, maakt de zorgmanager blij. "Het geeft best wel even goede boost aan ons werk iedere dag." De draaiboeken kunnen begin maart weer uit de kast, dan wordt de tweede prik gezet.