Tien centimeter sneeuw op zondag? 'Ik weet het bijna zeker'

"Ik verwacht, en dat zeg ik niet zo snel, dat er tien centimeter sneeuw gaat vallen. Ik weet het bijna wel zeker", zegt Van der Zwaag. Het gaat een bijzonder beeld geven in Nederland, want alleen het Noorden kleurt wit.

"Als je nu de kaart erbij pakt, zie je dat er in het noorden van Drenthe een oostenwind staat. Daar is het 2 graden en nevelig. In het zuiden van Drenthe staat een westenwind, windkracht 3. Het is er zes graden en je hebt goed zicht. Die verschillen krijgen we komend weekend voor heel Nederland: het Noorden koud en in het Zuiden milde lucht. Een bijzondere situatie", zegt Van der Zwaag.

1966

Een oostenwind trekt in de nacht van zaterdag op zondag over Drenthe, met ijskou uit Scandinavië en Rusland. De situatie is vergelijkbaar met 55 jaar geleden. Van der Zwaag geeft een geschiedenislesje: "In 1966, op 7 februari, was het droog weer en bewolkt. Het was +7 graden en in Eelde stond een matige westenwind. Een dag later waren er zeer grote verschillen in ons land. Een lagedrukgebiedje trok via Amsterdam en de Veluwe naar Duitsland, dus onder ons langs. We kregen toen in Drenthe een ware sneeuwjacht."

Van der Zwaag vervolgt: "Er lag een smalle overgangszone met ijzel in het midden van het land en het was zelfs tien graden in het Zuiden. Maar bij ons viel een megabak sneeuw. Een oosterwind bulderde en er waren minimumtemperaturen die later werden afgerond naar -16 graden. Die periode hield tien dagen aan. Eigenlijk lijkt de situatie voor aankomend weekend hetzelfde."

Sneeuwjacht

Zaterdag neemt de wind uit het Oosten al toe en in de avond gaat het sneeuwen. "Wie zondagochtend wakker wordt en de gordijnen opent, die ziet me daar toch een sneeuwjacht met oostenwind", voorspelt de weerman enthousiast.

De sneeuwjacht, door de wind voortgejaagde sneeuw, is hinderlijker voor verkeer dan dwarrelsneeuw. Het zicht kan flink beperkt worden. Van der Zwaag ziet vooral het positieve: "Ik vind het machtig mooi dat de kinderen een dag voor ze naar school gaan nog lekker kunnen genieten van die sneeuw."