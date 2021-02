Nieuwe keuken voor kazerne Assen: 'Eindelijk weer vers te eten'

In 2018 bleek dat de keuken van de kazerne in Assen in zeer slechte staat verkeerde. Het was er smerig, de apparatuur was verouderd en het was niet meer veilig om er te werken. De keuken ging per direct dicht en de militairen kregen voortaan alleen nog maaltijden die een aantal dagen van tevoren waren bereid.

Noodgebouw

De nieuwe keuken is door de militairen dus met gejuich ontvangen. Eindelijk staat er weer verse pot op het menu, in plaats van cateringmaaltijden die moesten worden opgewarmd. "We hebben de afgelopen periode wel kwalitatief goed eten gehad, maar dat geeft natuurlijk minder eetbeleving. Minder smaak, minder variatie. Dit is toch echt beter", vertelt luitenant-kolonel Pieter Grijpstra van de 11 Luchtmobiele Brigade.

De komende tien jaar moeten de militairen het wel doen met een groot noodgebouw. Van alle gemakken voorzien, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Ondanks dat de 11 Luchtmobiele Brigade erg blij is met de keuken, is de huidige situatie nog niet ideaal. "Het noodgebouw staat precies op de appélplaats, waar de militairen zich bijvoorbeeld 's ochtends vergaderen. Die hebben we ook nodig, maar dit is de beste tussenoplossing", zegt een woordvoerder van de brigade.

Niet meer opwarmen

Luitenant-kolonel Grijpstra is al lang blij dat er weer vers gekookt wordt op locatie. Grijpstra: "We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar dat er weer vers eten op tafel staat is erg fijn voor de bewoners van de kazerne. Het wordt met meer passie gemaakt en voor de koks is het ook een stuk leuker dan alleen maar maaltijden opwarmen."

In de nieuwe keuken en de bijbehorende kantine is ruimte voor driehonderd mensen. Een verbetering ten opzichte van de oude plek, maar niet alle stoelen zijn bezet. Grijpstra: "We houden ons natuurlijk ook aan de coronamaatregelen en zijn met maximaal tachtig tegelijk aan het eten. De eetmomenten zijn opgedeeld in blokken en de keuken is langer open."

Bekijk hieronder de opening van de nieuwe keuken: