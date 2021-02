Cultuuronderwijs in Drenthe krijgt 1,5 miljoen

"Het is iets meer dan de afgelopen keren, omdat er nu ook een koppeling wordt gemaakt met het vmbo", zegt voorzitter Rineke Marwitz van de Drentse Stichting Compenta. Compenta beheert het geld en verdeelt het geld als Drentse scholen een goed plan hebben ingediend. "De afgelopen jaren hebben we 236 Drentse bassischolen kunnen ondersteunen bij hun cultuuronderwijs, dat is 94 procent van alle scholen", zegt Marwitz. Doel de komende jaren is om alle basisschoolleerlingen te bereiken. Ook wordt er gekeken hoe er bij voorschoolse opvang al cultuur in het programma kan worden opgenomen.

Volgens Marwitz is dat belangrijk. "Zeker in de huidige tijd draait het niet alleen om leren op school. Creativiteit helpt kinderen te ontdekken wat ze kunnen, vinden en voelen. Creatief zijn en de vaardigheden die je opdoet maken je tot een goede volwassene."

Zichtbaar

Waar het geld aan besteed wordt is van buitenaf niet altijd even zichtbaar. "Het wordt ook besteed aan deskundigheidsbevordering en het maken van plannen hoe je kinderen in aanraking kan laten komen met cultuur. Dat kan bijvoorbeeld door een project te doen met een lokale kunstenaar."

Compenta bouwt ook aan de samenwerking met de pabo's in Drenthe, zodat studenten in hun opleiding meer cultuuronderwijs krijgen. Op die manier moet een muziek-, dans- of theaterles steeds meer een vanzelfsprekendheid worden op de basisschool.