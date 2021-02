Estafettestaking in metaalsector gaat verder: morgen is Emmen aan de beurt

Medewerkers in de metaalsector in de gemeente Emmen gaan morgen staken. Het gaat volgens vakbonden FNV en CNV om medewerkers van onder meer Prysmian Draka, Resideo, VDL Wientjes en Rademakers Gieterij Klazienaveen.

De stakers leggen het werk 24 uur lang neer. "Mensen willen druk blijven uitoefenen op de werkgevers om weer om tafel te gaan zitten", zegt FNV-bestuurder Johan Weijenberg. "Ze zijn teleurgesteld dat dit nog niet is gebeurd."

De staking is onderdeel van een landelijke estafettestaking, die twee weken geleden begon. Volgens Hank Oomkes van CNV is de staking hard nodig. "En wel tot aan het moment dat een cao-akkoord in zicht is."

Loonsverhoging en andere afspraken

De boden en de stakers zijn sinds september vorig jaar in gesprek over een nieuwe cao voor de metaalsector. Ze willen onder meer een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Ook willen ze een overeenkomst over maatregelen voor een betere balans tussen werk en privé en over eerder met pensioen gaan.

De estafettestakingen begonnen twee weken geleden in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Vorige week was onder andere Drenthe aan de beurt. Toen werd er gestaakt bij Fokker Aerostructures, Trivium Packaging en BCS.

Stakers in Emmen moeten - net als vorige week in Hoogeveen - zich tussen 9.00 en 11.00 uur inschrijven in een speciale 'staakstraat'. Daar rijden ze met de auto doorheen en gaan daarna naar huis.