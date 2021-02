Twaalf verdachten van opruiing voor de rechter

In totaal zijn tussen 24 en 28 januari 22 verdachten uit heel Noord-Nederland opgepakt, nadat zij via verschillende sociale media opriepen te gaan rellen vanwege de ingestelde avondklok. Voor twaalf van hen is nu dus duidelijk dat zij zich voor de rechter moeten verschijnen; het gaat om negen minderjarigen en drie volwassenen.

Geen rellen in het Noorden

De politie heeft na de eerste rellen op andere plekken in Nederland de sociale media extra in de gaten houden om te voorkomen dat ook in steden in het Noorden geweld gepleegd zou worden. Mensen die anderen probeerden op te jutten om te gaan rellen, zijn opgepakt. Daardoor zijn volgens het Openbaar Ministerie mogelijke rellen in Groningen, Friesland en Drenthe voorkomen.

Die drie volwassen verdachten verschijnen volgende week woensdag voor de politierechter in Assen. Zij zouden anderen hebben opgeroepen om te gaan rellen in Drachten en in Burgum in Friesland. De negen minderjarigen moeten voor de kinderrechter verschijnen, wanneer is niet bekend.

Drentse verdachten

Uit berichten van de politie van vorige week blijkt dat in Drenthe ten minste vijf minderjarige verdachten zijn opgepakt: een meisje uit Coevorden en jongens uit Hoogeveen, Emmen, Assen en Beilen. Of zij bij de negen zitten die voor de kinderrechter moeten verschijnen en of er nog meer Drenten zijn opgepakt, wil de OM-woordvoerster niet zeggen. "Wij geven geen details in verband met de privacy van deze jonge verdachten."

Minderjarige verdachten krijgen in ons land extra bescherming als ze moeten terechtstaan. Zo zijn hun strafzaken altijd achter gesloten deuren en worden veel details vaak niet naar buiten gebracht.

De tien andere verdachten

Bij de tien andere verdachten die niet of nog niet voor de rechter moeten verschijnen, zit ook een 20-jarige Meppeler. Zijn zaak werd geseponeerd, omdat hij niks te maken bleek te hebben met opruiing. Over de andere negen verdachten moet het OM nog een beslissing nemen. In veel van die gevallen loopt het politieonderzoek nog, zegt de OM-woordvoerster.

