Woningbouw weer mogelijk in Klazienaveen

Op dit moment heeft het dorp geen vrije bouwkavels voor particulieren. Terwijl de vraag er wel is. Momenteel is er een wachtlijst met maar liefst 100 belangstellenden.

De gemeente Emmen ging daarom op zoek en vond na uitgebreid onderzoek geschikte grond aan De Doole. Het beoogde gebied is omzoomd met hoge bomen en bosschages. Vanwege het groene karakter rekent de gemeente er op dat deze locatie in trek zal zijn. Wel ligt het gebied er wat rommelig bij en is er overlast van hangjongeren. Met woningbouw worden deze problemen straks mooi het hoofd geboden, meent de gemeente.

Toch duurt het nog even voordat de eerste steen gelegd kan worden. Eerst zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Dat neemt al gauw een jaar in beslag.

Gebied heringericht

Het gebied wordt ook enigszins heringericht. Zo komt er aan de zuidkant van het gebied (Broekweg) beplanting en gras. De bomen aan de westkant (De Lauden), oostkant (De Doole) en noordkant (langs het bestaande voetpad) worden zoveel mogelijk behouden. Toch zal er hier en daar gekapt moeten worden om ruimte voor de woningen vrij te maken. Bij elke huis komt parkeerruimte voor twee auto's.

De gemeente verwacht in de toekomst meer kavels beschikbaar te kunnen stellen. Dit hang samen met nieuwbouw voor het openbaar onderwijs.

De gemeente is van plan de drie basisscholen in het dorp (De Planeet, De Spil en De Viersprong) samen te voegen en onder te brengen in een nieuwe locatie bij het Esdal College. De drie scholen zijn verouderd en gezien de krimp lijkt het de gemeente beter om de drie te laten fuseren. De gemeentewoordvoerder kon nog niet aangeven wanneer dit plan wordt uitgevoerd. "Maar het is de bedoeling om de vrijgekomen ruimte te benutten voor bewoning."

De gemeente overweegt ook om op termijn kavels aan het Kruiwerk beschikbaar te stellen.

Krapte is overal

Overal is krapte op de woningmarkt in de gemeente Emmen, aldus de gemeentewoordvoerder. Naast Klazienaveen zijn ook Nieuw-Amsterdam, Emmen en Emmer-Compascuum in trek als woonplaats. "Je ziet dat er een groep is die nabijheid van voorzieningen belangrijk vindt als het gaat om de keuze voor een woonplaats."