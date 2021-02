Waterschap Hunze en Aa's repareert beverschade in dijk

"We zien ook hele stukken van de Hunze waar niets gebeurt. Maar op de een of andere manier vindt 'ie dit een geweldig stukje en komt 'ie hier regelmatig weer", vertelt Marc Rothengatter van Waterschap Hunze en Aa's.

Gaten dichten

De afgelopen periode inspecteerde het waterschap de dijken vanuit een sonarboot, toen bleek dat de bever actief was bij de dijk en holen had gegraven. "Die oeverholen zijn behoorlijk groot en lopen zo een meter of zes de dijk in", legt Rothengatter uit. En dat geeft vooral met hoogwater grote problemen volgens het teamhoofd van Waterschap Hunze en Aa's.

"De Hunze is onderdeel van een boezemsysteem. Dat betekent dat het hele systeem, De Hunze, Zuidlaardermeer, het Eemskanaal en het Winschoterdiep op elkaar is aangesloten. Dus als ergens een dijk doorbreekt, betekent het ook gelijk dat hier veel water weg zou gaan." En dat is wat het waterschap probeert te voorkomen: "Als het hier gaat stromen, dan krijg je allerlei peilschommelingen en dan kan op andere plekken de dijk ook knappen."

Het waterschap is de hele dag aan het werk om de dijk te repareren:

Het is niet voor het eerst dat de bever op deze plek toeslaat. Zo'n twee jaar geleden zaten er ook gaten in de dijk en moest het waterschap in actie komen. Voor het waterschap best irritant, al zien ze de bever vooral ook als zegen voor het gebied. "De Hunze is niet alleen maar natuur, maar ook een deel van een gebied van Drenthe wat hierlangs afwatert. Het heeft als het ware meerdere taken, de natuur is daar een van", aldus Rothengatter.

Beverbeheerplan

Gisteren kwam er een meerjarig beverbeheerplan naar buiten voor de provincies Drenthe en Groningen. Volgens Rothengatter geeft dat plan het waterschap handvatten om in de toekomst nog beter om te gaan met de bever. "Het geeft meer duidelijkheid over waar 'ie zit en waar we wel mogen ingrijpen en waar niet. Daar kunnen we dus beleid van maken en dan kunnen we ook nadenken over waar we dijken kunnen versterken of andere graafwerende maatregelen nemen."

Voorlopig mag de bever volgens het beverbeheerplan in Drenthe vooral z'n gang gaan. "Maar", benadrukt Rothengatter, "mits onze dijkveiligheid niet in gevaar komt. Dat blijft altijd." Het waterschap gaat de komende tijd kijken hoe ze het best maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat de dijk weer aangetast wordt.