Drie Drentse coronapatiënten overleden, aantal besmettingen gestegen

De afgelopen 24 uur zijn er 150 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat is het hoogste aantal sinds 21 januari. Die dag meldde het RIVM 151 positief geteste Drenten. Daarna lag het aantal telkens lager. Gisteren werden er 124 nieuwe besmettingen gemeld.

In de gemeente Emmen kwamen er het afgelopen etmaal 35 besmettingen bij en in Hoogeveen 23. In de overige tien gemeenten lag het aantal nieuwe besmettingen onder de twintig.

Twee Drentse coronapatiënten werden de afgelopen dag naar het ziekenhuis gebracht; het gaat om inwoners van de gemeente Emmen en Coevorden.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus (bron: RIVM, 04-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 838 (+13) 5 10 Assen 1950 (+16) 35 11 Borger-Odoorn 940 (+12) 17 12 Coevorden 1713 (+14) 39 (+1) 20 Emmen 4769 (+35) 81 (+1) 51 (+1) Hoogeveen 2940 (+23) 50 35 (+1) Meppel 1372 (+5) 20 23 Midden-Drenthe 1169 (+4) 19 23 Noordenveld 770 (+6) 14 20 Tynaarlo 907 (+4) 14 19 Westerveld 507 (+8) 12 11 De Wolden 1076 (+8) 23 18 (+1) Onbekend 35 (+2) 0 0

Landelijke besmettingscijfers

In totaal werden in ons land tussen gisterochtend en vanochtend tien uur 4246 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets meer dan gisteren en iets boven het gemiddelde, maar over de lange termijn daalt het aantal positieve tests nog steeds.

De afgelopen zeven dagen zijn 27.412 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat komt neer op 3916 nieuwe gevallen per dag. Die lijn gaat al meer dan een maand omlaag.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 67, vergelijkbaar met de dagen ervoor.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur opnieuw afgenomen. In totaal zijn nu 2121 patiënten met covid-19 opgenomen. Dat zijn er 93 minder dan gisteren, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Van de opgenomen patiënten liggen er 602 op de intensive care, een afname van 11 ten opzichte van woensdag. Op verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 82 tot 1519.